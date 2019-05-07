Erdem'den Kaymakam Oral ve emniyet teşkilatına ziyaret

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, başkan yardımcılarıyla birlikte Nilüfer Kaymakamı Avni Oral, İl Emniyet Müdür Vekili Cahit Şahin ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü Uğur Toksoy'u ziyaret ederek, seçim dönemindeki çalışmaları için teşekkür etti.

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından göreve başlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Kaymakamı Avni Oral, İl Emniyet Müdür Vekili Cahit Şahin ve İlçe Emniyet Müdürü Uğur Toksoy'u ziyaret etti. Turgay Erdem, Başkan Yardımcıları Zafer Yıldız, Sibel Özer, Remzi Çınar ve Engin Yener ile birlikte önce Nilüfer Kaymakamı Avni Oral'ı makamında ziyaret etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem seçim döneminde yaptıkları çalışmalardan dolayı Avni Oral'a teşekkür ederek, “Gerçekten seçim döneminde çok güvenli, güzel bir süreç geçirdik. Görevimize yeni ekibimizle birlikte başladık. Nilüfer'e en iyi şekilde hizmet etmek en büyük amacımız. Mustafa Bozbey'den aldığımız bayrağı daha yukarılara taşıyarak, Nilüferliler'i yine gülümsetmek istiyoruz. Sizlerle de sık sık bir araya gelip, görüş ve önerilerinizi alarak ortak işlere imza atmak istiyoruz. Sizlerle beraber çalışmak bizi mutlu edecek” dedi.

Yerel seçim sonuçlarının tüm ülke için hayırlı olmasını dileyen Nilüfer Kaymakamı Avni Oral, “Göreviniz hayırlı. uğurlu olsun. Nilüfer ve Bursa için güzel hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum. Vatandaşın istek ve taleplerine karşılık verebilmek, kamu hizmetlerinin etkin ve sağlıklı şekilde yürütebilmek tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ortak amacıdır. Bu anlamda biz de Nilüfer'in en etkin ve kaliteli hizmet alması için çalışıyoruz. Nilüfer Belediyesi'nin de aynı amaç doğrultusunda hareket edeceğinden şüphemiz yok. Hep beraber Nilüfer ve Bursa'ya hizmet edeceğiz. Yeni görevinizde, ekibinizle birlikte başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Turgay Erdem ve beraberindekiler daha sonra Bursa İl Emniyet Müdür Vekili Cahit Şahin ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü Uğur Toksoy'u da makamlarında ziyaret etti. Erdem, Şahin ve Toksoy'a da teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.