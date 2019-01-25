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Erdinç Çelikkol'a vefâ

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve Erdinç Çelikkol’a Ahde Vefa TSM Korosu Derneği iş birliğiyle Erdinç Çelikkol anısına konser düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve Erdinç Çelikkol'a Ahde Vefa TSM Korosu Derneği iş birliğiyle Erdinç Çelikkol anısına konser düzenlendi.


Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Erdinç Çelikkol'a Ahde Vefa TSM Korosu Derneği üyelerinin sahne aldığı programa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, usta sanatçının ailesi ve sevenleri katıldı. İki bölüm halinde düzenlenen gecede koro, Erdinç Çelikkol'un şefliğinde beraber ve solo şeklinde ‘Hicaz Peşrevi' eserlerinden oluşan eserleri söyledi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk musikîsinin duayen isimlerinden Erdinç Çelikkol ile uzun yıllar beraber program yaptıklarını anlattı. Çelikkol'un beyefendi kişiliğiyle ön plana çıktığını söyleyen Başkan Aktaş, Çelikkol ile hatıralarını dinleyicilerle paylaştı.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Erdinç Çelikkol, sahnede ‘Eski Dostlar' şarkısını beraber seslendirdi.

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