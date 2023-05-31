Erdoğan seçimleri kazanınca herkese ücretsiz çay ikram etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinin şakacı kıraathane işletmecisi Ferudun Türkmen, seçimde zaferini ilan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için vatandaşlara ücretsiz çay ikram etti.

İnegöl'ün kırsal Tahtaköprü mahallesinde faaliyet gösteren Türkmenoğlu kıraathanesi sahibi Ferudun Türkmen, Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesini çay ikram ederek kutladı. Duyuru yapan Türkmen, Mahalle sakinlerini işletmesine davet etti.

Kıraathaneye ilk kez gelen müşterilerine, tencere boyutunda fincanlarıyla siparişleri sunan ve sahte bardakla yapılan, çay dökme şakasıyla bilinen Ferudun Türkmen (56), mahallenin erkeklerine bir gün, kadınlarına bir gün olmak üzere 2 gün boyunca ücretsiz çay ikram etti. Türkmen, çay ikram ederken sahte çay bardağıyla da şaka yapmayı ihmal etmedi. Türkmen, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinden dolayı mahallemizin vatandaşlarına bende çay ikramda bulunmak istedim. Katılan herkese teşekkür ederim" dedi.