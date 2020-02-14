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Erdoğan'dan dağ ilçelerine teşekkür mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’nın dağ ilçeleri Keles, Orhaneli, Harmancık ve Büyükorhan ilçelerine teşekkür mektubu yolladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın dağ ilçeleri Keles, Orhaneli, Harmancık ve Büyükorhan ilçelerine teşekkür mektubu yolladı.


Mektubunda, "Genciyle yaşlısıyla, erkeğiyle kadınıyla herkesin elini taşın altına soktuğu bir teşkilatın mensuplarıyız" diyen Erdoğan, Ak Parti'de yeni, eski diye bir kavramın olmadığını, sadece görev değişikliklerinin olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda, "Hep birlikte milletimiz ve yer yüzündeki tüm mazlumlar için umut ışığı haline gelmiş bir davaya hizmet ediyoruz. Bu dava sizin gibi yüreğinde büyük Türkiye idealini taşıyan teşkilat mensuplarımızın omuzlarında yükseliyor ve inşallah yükselmeye de devam edecek. Üstlendiği vazifelerin öneminin bilince olan sizler gibi dostlarımız ile omuz omuza çalışmayı nasip ettiği için Rabbime ne kadar hamd etsem azdır. Birlikte yürüyecek daha çok yolumuz, eşsiz vatanı ve aziz milletimizi layık olduğu yere taşıyacak daha çok vazifemiz var. Demokrasinin güçlenmesi, ülkemizin kalkınması için ''Güçlü Türkiye'' sevdasıyla görev yaparak göstermiş olduğunuz fedakarlık için teşekkür ederek şu ana kadar yapılan tüm çalışmalarda olduğu gibi bundan sonraki tüm çalışmalarımızda da yüce Rabbimden muvaffakiyetler dilerim" dedi.

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