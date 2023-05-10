"Erdoğan'ın ilk turda seçilmesi hayati derecede önemli"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'da gerçekleştirdiği mitingde seçim gündemine dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi gerektiğini ifade eden Büyükataman, “Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha ve ilk turda seçilmesinin Türkiye'mizin geleceği adına hayati derece önemli bir karar olduğuna inanıyorum” dedi.

Bursa'da gerçekleşen mitingde vatandaşlarla bir araya gelen MHP Genel Sekteri ve Bursa 1. Bölge Milletvekili Adayı İsmet Büyükataman, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğuna ulaşmasının hayati derece önemli olduğuna dikkat çekti. Büyükataman konuşmasında, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak 54 yıllık şerefli geçmişi bulunan, Türkiye varsa biz varız anlayışı ile hareket eden hareketin mensuplarıyız. Dolayısıyla 15 Temmuz 2016'dan bu yana devletimizin maruz kaldığı bu beka sorunu nedeniyle Adalet ve Kalkınma Partisi ile yol arkadaşlığı yapıyoruz. Hiçbir pazarlığa dayalı olmaksızın Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhur İttifakı'nı oluşturduk. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha ve ilk turda seçilmesinin Türkiye'mizin geleceği adına hayati derece önemli bir karar olduğuna inanıyorum. Bunun temini konusunda vatandaşlarımızla bir araya gelerek dilimizin döndüğü ölçüde bunun önemini anlatmaya çaba sarf ediyoruz. Bugün de bu amaçla buradayız. Sadece cumhurbaşkanımızın seçilmesi yeterli değil, Cumhur İttifakı olarak da meclis çoğunluğuna mutlaka ulaşmak zorundayız. Türkiye'de başlatılan bu hizmet kervanının daha da güçlenerek yoluna devam etmesi için güçlü bir Cumhur İttifakı'nın parlamentoda temsili en az cumhurbaşkanlığı seçimi kadar önemli ve hayati. Bu yetmez, güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi grubunun da mecliste mutlaka bu dönem yer alması lazım. Çünkü biliniz ve emin olunuz ki güçlü MHP güçlü Türkiye demektir” ifadelerini kullandı.