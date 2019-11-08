Ergenin ilacı zaman kontrolü

Psikolog Esma Kınalı, iyi zaman yönetimi tavsiyesinde bulundu.

VM Medical Park Bursa Hastanesi Klinik Psikologu Esma Kınalı, IKEA Bursa çalışanlarına çocuk ve ergen psikolojisi konusunda seminer verdi. Anne-babaların merak ettikleri soruları yanıtlayan Esma Kınalı, “Çocuklar özerklik, gelişim, öğrenme ve kabul görmeye ihtiyaç duyar. Özerklik, karar verme ve sorun çözme gibi birçok beceriyi içerir. İyi bir iletişimle ve duygularını anlayarak özerklik kazandırabilirsiniz. İnsanın motivasyonunu başarıdan değil, gelişimden sağladığını da bilmeliyiz. Çocuğun yaptığı bir şeyle ilgili önce geri bildirim sonra övgüyü seçin. Çocuğunuz böylece hem öğrenir hem de kabul görür. Çocuğumuz bizi duymuyorsa sorunun onun kulaklarında değil, bizim ağzımızdan çıkanlarda olduğunu anlamalıyız” dedi.

Psikolog Kınalı, ergenlik konusunda ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenleri de şöyle özetledi:

“Ergenlikte beyin, arkadan öne doğru gelişmeye başlar. Ön kısım daha geç gelişir. Bu kısım; düşünme, planlama, sonuçları öngörme ve dürtü kontrolü gibi görevleri üstlenir. Bu bağlamda ergenlik döneminde risk alma, dürtü kontrolünde zorlanma, ani patlamalar, yaptığı şeyleri öngörememe gibi sorunlar yaşar. Bu dönemde ebeveynler, zamanı organize erme becerisini kazandırırken zor seçimlerde beraber düşünebilmelidir. Anne ve babalar bu davranışları olumsuz şekilde yorumlamamalı, anlamaya çalışmalıdır. Ergenler spor, sanat ve kitap okumaya yoğunlaştırılmalıdır. Belirgin bir dikkat eksikliği varsa, uzun süredir içine kapanık bir tavır sergiliyorsa, iletişim kurmakta zorlanıyorsanız bir uzmandan yardım alabilirsiniz."