Erginer ve Özdamar Bursa'nın gururu oldu

Karacabey'in vücut geliştirme ve fitness konusunda uzman eğitimcileri Faruk Erginer ile Gökhan Özdamar, Karacabey Belediyespor'u temsilen 31 Mart-04 Nisan 2021 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye Şampiyonası Milli Takım seçmelerinden başarıyla döndü.

Vücut Geliştirme ve Fitness Eğitmenleri Faruk Erginer, klâsik vücut geliştirme (171 cm) dalında Türkiye ikincisi olurken, Gökhan Özdamar da yine klâsik vücut geliştirme (180 cm) kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Faruk Erginer ve Gökhan Özdamar böylelikle, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu'nca millî oyuncu olmaya da hak kazandı.

Erginer ve Özdamar'ın bu önemli başarıları ilçeyi gururlandırırken, Karacabey Belediyespor'dan yapılan açıklamada ise, “Spor Şehri Karacabey'imizin iki sporcusunu derecelerinden dolayı tebrik ediyoruz” denildi.