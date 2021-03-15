Erikli yeni nesil Premium şişesinde

Türkiye'nin en sevilen doğal kaynak suyu Erikli, tüketicilerin keyifli anlarına lezzet katmak için şık ve modern çizgili tasarımıyla raflarda yerini aldı.

Modern çağın çizgilerini yeni nesil şişesiyle buluşturan Erikli, tüketicilerine premium tasarımı ile görsel bir tecrübe sunuyor. Tasarımıyla tüketicinin gözünde ayrışmayı hedefleyen yeni premium tasarımlı şişe, ambalaj üzerindeki “Lütfen beni geri dönüştür” ikonuyla da aynı zamanda çevre bilincinin oluşturulmasına destek olmayı hedefliyor.

Erikli'nin yeni nesil şişesi ile ilgili açıklama yapan Nestlé Waters Türkiye Pazarlama Direktörü Can Emci şunları söyledi:

“Uludağ'ın binlerce yıllık doğasıyla şekillenen Erikli lezzetini yeni nesil şişesiyle buluşturmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kaynağından başlayarak koruduğumuz saflığı, el değmeden bu sofistike,zarif ve rafine bir sadeliğe sahip yeni şişemizde sunarak, tüketicimizin gözünde ayrışmayı ve kalbinde edindiğimiz yeri derinleştirmeyi arzu ettik. Önümüzdeki dönemlerde de inovasyon planlarımızı hayata geçirmeye ve tüketicilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz.”

Erikli'nin yeni nesil premium tasarımlı şişesi 330 ml ve 750 ml olarak farklı iki ambalaj boyunda ev dışı tüketim noktaları, zincir ve gurme marketlerde satışa sunuluyor.