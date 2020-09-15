Erikli'nin kazananı belli oldu

Türkiye'nin lider ambalajlı su markası Erikli'nin, Haziran-Eylül 2020 tarihleri arasında 4 farklı dönem olarak gerçekleştirdiği kapak altı kampanyası, bir önceki çekilişe göre 3 kat daha fazla katılımla tüketiciler tarafından ilgiyle karşılandı.

10 Eylül Perşembe günü yapılan sonuncu çekiliş ile 4 adet BMW 320i, 20 iPhone 11 ve 40 AirPods'un Türkiye'nin dört bir yanındaki sahipleri belli oldu.

Erikli'nin Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 4 ayrı dönem olarak gerçekleştirdiği kampanyasının ödülleri olan 4 adet BMW 320i, 20 iPhone 11 ve 40 AirPods'un; Ankara, Bilecik, Bursa, Düzce, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Muğla, Sakarya, Tekirdağ gibi farklı şehirlerindeki sahipleri belli oldu.

Katılım rekoru kıran kampanyayla ilgili konuşan Erikli Pazarlama Direktörü Can Emci, “Kampanyamıza gösterilen ilgiden dolayı çok mutluyuz. Çeşitli ambalaj boylarımızdan farklı katılım hakkı sağladığımız kapak altı kampanyamıza bu sene tüketicilerimizin ilgisi oldukça yoğundu. Tüm çekilişlerin noter huzurunda gerçekleştirildiğini, duyuruların gazete, web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızda açıklıkla paylaşıldığını belirtmek isterim. Senelerdir bizi üst üste Türkiye'nin en sevilen suyu yapan, hiçbir koşulda bizi yalnız bırakmayan ve kampanyalarımıza bu denli ilgi gösteren tüketicilerimize teşekkürlerimizi bir borç biler, tüm talihlilerimizi tebrik etmek isteriz.” dedi.

Erikli'nin düzenlediği kapak altı kampanyası hakkında detaylı bilgiye 444 0 222 numaralı Tüketici İletişim Merkezi'nden ve www.erikli.com.tr web sitesinden ulaşılabiliyor.