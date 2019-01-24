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Erkan Can'ı yıkan haber

Bursalı tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can’ın ağabeyi evinde ölü bulundu.

Bursalı tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can'ın ağabeyi evinde ölü bulundu.


Tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can'ın ağabeyi Ömer Can, Bursa'daki evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki evinde yalnız kalan 74 yaşındaki Ömer Can'dan haber alamayan arkadaşları, kontrol etmek için evine gitti. Eve giren arkadaşları Can'ın hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, oyuncu Erkan Can'ın ağabeyi olan Ömer Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, Can'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Acı haberi dizi setinde aldı


Çarpışma dizisinin babacan polis müdürü Haydar'ı canlandıran Erkan Can, ağabeyinin ölüm haberini dizi setinde öğrendi. Acı haberle yıkılan usta oyuncunun Bursa'ya doğru yola çıktığı öğrenildi. Ömer Can'ın otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın toprağa verileceği öğrenildi.

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