Erkeklerde "peyroni" hastalığına ilaçsız PRP tedavisi

Bazı erkeklerin korkulu rüyası haline gelen peyroni hastalığı da PRP ile tedavi edilebiliyor. Söz konusu hastalıkta kitlenin iyi huylu olmasına rağmen büyüme eğiliminde olduğunu vurgulayan VM Medical Park Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Kilciler, “Kitle büyüdükçe organ, kitlenin büyüdüğü tarafa doğru eğilir. Hastalık 40-70 yaşları arasında görülür. Görülme sıklığı toplumlara göre değişmekle beraber yüzde 1-23 oranındadır. Peyroni hastalığına kesin olarak neyin sebep olduğu bilinmemekle birlikte, tekrarlayan mikrotravmalar bu hastalığın oluşumundan sorumlu tutulmaktadır. Hastalık, erkeklerde çeşitli şikayetlere yol açabilmektedir" dedi.

Prof. Dr. Mete Kilciler, PRP tedavisi hakkında da şu bilgileri verdi: “Peyroni hastalığındaki en etkili tedavi şekli, hasarlı bölgeye tamir edici hücreleri enjekte ederek o bölgedeki sağlıklı dokuların büyümesini hızlandırmak ve plak yıkımını sağlamaktır. Bu şekilde hastalar başarı oranları düşük, komplikasyon oranı yüksek ve iyileşme süreci çok uzun süren cerrahi operasyonlardan kurtulmuş olur. PRP tedavisinde hastanın kendi kanından elde edilen trombositler ve büyüme faktörleri, organ içerisine verilerek yeni sağlıklı hücrelerin ve dokunun oluşması sağlanır. Bu tedavide sert kitlenin büyümesi durdurulur ise böylece yumuşaması sağlanır. PRP tedavisi sonucunda peyroni hastalığındaki eğrilik azalır ve bozulmuş olan aktivite düzelir. PRP, peyroni hastalığında hızlı, güvenilir, başarısı yüksek ve ilaç içermeyen doğal bir tedavidir.”