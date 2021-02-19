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Erken çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı

İnegöl’de birkaç gündür etkili olan kar yağışı yerini dondurucu bir havaya bıraktı.

İnegöl'de birkaç gündür etkili olan kar yağışı yerini dondurucu bir havaya bıraktı. Erken çiçek açan erik ağaçları kar altında kaldı.


İnegöl'de hafta sonu başlayan kar yağışı, etkisini perşembe günü yitirdi. Yağışların sona ermesiyle ilçe genelinde buz gibi bir hava hakim. Gece eksi 10 derece olan hava sıcaklığı gündüz ise 0 altına kadar düştü. Şubat ayların başında havaların mevsimlerin normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bir çok meyve ağaçı erken çiçek açtı. Bir kaç gündür süren kar yağışı sıcaklığa aldanarak çiçek açan ağaçların üzerine düştü. Erken çiçek açan erik ağaçları kar altında kaldı. Erken çiçek açan ağaçlar çiftçileri tedirgin etti. Öte yandan yağan karın ağırlığına dayanamayan çok sayıda ağacın dalları kırıldı.

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