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Erken teşhis sokağı projesinde Medicana Bursa Hastanesi de yer aldı

Bursa Sağlık Müdürlüğü tarafından 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla açılan ’Erken Teşhis Sokağı’ projesinde Medicana Bursa Hastanesi de yer aldı.

Bursa Sağlık Müdürlüğü tarafından 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla açılan 'Erken Teşhis Sokağı' projesinde Medicana Bursa Hastanesi de yer aldı.


Orhangazi Parkı'nda kurulan stantta gün boyunca Medicana Bursa Hastanesi görevlileri vatandaşlara broşür ve çeşitli hediyelerle kanserde erken teşhisin önemini anlattı. Bu projelere kanserde erken teşhise dikkat çekmek için destek verdiklerini belirten hastanenin Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı, "Bütün birimlerimizle kanserde erken teşhisin öneminin vurgulanması için çalışıyoruz. İnşallah gelecekte toplum erken tarama ve teşhisin ne kadar önemli olduğu konusunda daha şuurlu olacak" ifadelerini kullandı.

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