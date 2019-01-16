Erken teşhis uzuv kaybını önlüyor

Dr. İbrahim Yıldırım, meme kanserinde erken teşhisin uzuv kaybının ortadan kaldırdığını söyledi.

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uz. Dr. İbrahim Yıldırım, erken teşhis hastalığın tedavisinde başarıyı arttıran en önemli etmen olduğuna dikkat çekti. Yıldırım, “Bunun için kadınların meme dokusu en yumuşak olduğu adet bitiminde, kendilerini muayene etmeleri çok önemlidir. Dünya sağlık örgütü, 40 yaşından sonra ultrason ve mammografi ile takip edilmesini önermektedir. Kadınların en çok korktuğu ise uzuv kaybı erken teşhisle ortadan kalkmaktadır. Erken teşhis ile ortaya çıkan kitleden hiçbir kadın korkmamalıdır. Biran önce hekime başvurmalıdır” dedi.

Yapılacak olan koruyucu cerrahi ve ışın tedavisi uzuv kaybı olmadan şifa şansı artmakta olduğunu belirten Yıldırım, “En önemli kısım korkmamaktır. İlk olarak cerrahi müdahale esnasında kişilerin uzuv kaybını önlemek için meme koruyucu tedaviyi seçmelidir. Çünkü yapılan çalışmalar esnasında memenin tamamen alınmasıyla bir kısmının alınması arasında tedavi esnasında bir fark görülmemiştir. Hastalarda gözlemlediğimiz en önemli olay psikolojik açıdan bedensel imajlarının bozulmaması sebebiyle depresyona girme olasılığının düşük olmasıdır” diye konuştu.

Tedavinin ikinci önemli aşaması ise, ameliyattan sonra erken teşhis sebebiyle kemoterapi bile verilmeden sonuç alınabiliyor olması olduğunu ifade eden Yıldırım, “Ancak belli bir aşamayı geçtiyse kemoterapi, immunoterapi, akılı ilaç tedavisi, hormon tedavisi ve radyoterapi seçenekleri hastanın patoloji raporuna göre uygulanmaktadır” şeklinde konuştu.