Erleri yemin töreninde aileleri yalnız bırakmadı

Bursa'da kısa dönem vatanî görevini yapan erler yemin etti. Kısa dönem erleri yemin merasiminde aileleri yalnız bırakmadı. Törene İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç da katıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde vatanî görevini yapan kısa dönem erler için yemin töreni düzenlendi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kışlası Şehit Uzman Çavuş Ümit İnan Spor Salonu'nda yapılan yemin merasimine erlerin aileleri de katıldı. Törene katılan İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç da erlerin aileleri ile bir araya geldi.