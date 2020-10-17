"Ermenistan bütün dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işliyor"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu bir grup milletvekili ile Ermenistan'ın sivil katliamı gerçekleştirdiği Azerbaycan'a gidiyor. Ermenistan'ın insanlık suçu işlediğini belirten Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Bebeklerin, yaşlı kadın sivillerin öldürülmesi insanlık suçudur. Bunun faillerinin hesabı er ya da geç Ermenistan'dan sorulacaktır" dedi.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Hakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'da saat 21'den sonra sokağa çıkma yasağı olduğunu hatırlatarak, "Ermenistan, dün gece çoluk çocuk, kadın ihtiyar herkesin evinde olduğu, uykuya daldığı bir saatte taammüden cinayet işlemiştir. Bu saldırıyı kınıyoruz. Mutlaka bunun faillerinin hesabı Ermenistan'dan gün olacak sorulacaktır. Bugün her ne kadar uluslararası toplum "bilmiyorum, duymuyorum, görmüyorum" gibi yaklaşım gösterse de bu suçların üzeri örtülemez, bu caniliklerin üzeri örtülemez. 27 yıldan beri Azerbaycan'ın yüzde 20sine tekabül eden toprakları Ermenistan'ın işgali altında. 1993 yılından bu yana 4 adet Birleşmiş Milletler kararına rağmen Ermenistan bu toprakları işgalden bir türlü vazgeçmedi. Burada işgalini sürdürüyor. Birleşmiş Milletler kararına rağmen bu işgalin devam etmesi kabul edilemez. Birleşmiş Milletler bu noktada kendi kararını uygulamayan Ermenistan'a karşı yaptırımlarını ele almak ve uygulamak zorundadır" dedi.

27 Eylül'den itibaren Ermenistan tarafından uygulanan sivilleri katletme metodu ve yönteminin vahşiliğin göstergesi olduğunu ifade eden Hakan Çavuşoğlu, "Artık bıçak kemiğe dayandı. Uluslararası toplumun gözü önünde vahşilik sürüyor. Birleşmiş Milletler harekete geçmelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin alacağı kararla suçluların yargılanmasına imkan sağlanmalıdır. 1949 yılındaki 4 adet Cenevre Sözleşmesi'ni 197 ülke imzaladı. Ermenistan da buna imza atan ülkelerden birisi. Bu kararların 4'ncüsünde özellikle sivillerin hedef alınması yasaklanmıştır. Ermenistan'ın bu kurallara rağmen hoyratça tutumunu sürdürmesi, batıdan ciddi anlamda refleks gelmemesine de bağlıdır. Batı bu cinayetleri ve katliamları onaylamaktadır. Biz Türkiye olarak hiç bir şekilde Azerbaycanlı kardeşlerimizi yanlız bırakamayız. Cumhurbaşkanımız, Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlarımız bu konuda açıklamalar yapmıştır" diye konuştu.

Ermenistan'ın sivilleri hedef alarak bölgesel bir çatışmanın fitilini ateşlemek istediğine dikkat çeken Hakan Çavuşoğlu, "Sivil yerlerin vurulmasından sonra bu sabah Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in yaptığı açıklama dikkate değerdir. Aliyev, "biz cevabımızı çatışma bölgesinde, askeri hedeflerle vereceğiz" dedi. Hiç bir şekilde sivillerin burnunun kanamasını istemediğini açıkladı. Ermenistan'ın oyununa gelmeyerek olayı bölgesel çatışmaya götürmeyeceğini ifade etti. Ermenistan'ın sivilleri vurmasının altında yatan sebeplerden birisi bölgesel çatışma çıkartılmasıdır. Kollektif güvenlik konseyi kuruldu, Ermenistan onun sürece dahil edilmesi için bu saldırıları yapıyor. Azerbaycan'ı kışkırtarak Azerbaycan'ın kendi sivillerini hedef almasını istiyor. Uluslararası toplumu kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Aliyev bu oyuna gelinmeyeceğini açıkladı. Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi gibi ulaslararası kurumların yanısıra Uluslararası Af Örgütü, Helsinki İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yaşananları kayıt altına alması, sorumluları belirlemesi, sorumluların yargılanması için harekete geçmesi gerekiyor"

Meclis Başkanı ve bir heyetle yarın Azerbaycan'a gideceklerini sivil katliamına inceleyeceklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Meclis insan haklarını inceleme komisyonu olarak alt komisyon oluşturduk. Azerbaycan Ermenistan çatışmasında yaşanan süreçte Ermenistan tarafından yapılan saldırılardaki ihlallerin tespiti ve Türkiye'deki Ermeni vatandaşlarımızın durumunu inceliyoruz. Azerbaycanlı yetkililerle temas halindeyiz. Sivil yerleşimlerde özellikle mağduriyet yaşayanların bu suça maruz kalanları dinleyip yerlerinde tespit yapacağız, kayıt yapacağız. 1990'lı yılların başından itibaren Ermenistan'ın Karabağ bölgesindeki işgal bölgesinden 600 bin sivil insan bu bölgeden göçe maruz bırakılmıştır. Mülteci haline gelmiş çadırlarda yaşamaya mahkum edilmiştir. Bu mağduriyetleri tespit edip kayıt altına alacağız. Türkiye içindeki Ermeni vatandaşlarımızın Türkiye'deki hak ve hukuku Lozan anlaşmasıyla belirlenmiştir. Türkiye hukuk devleti olarak onları güvence altına almaktadır. Kendilerinin bu süreçten olumsuz etkilenmesini istemiyoruz. Kendileriyle temasımız olacak. Temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştireceğiz. Uluslararası toplumun ölüm sessizliğine ses vermek istiyoruz. Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu kanunla kurulmuş bir komisyondur. Bütün partili arkadaşlarımız komisyonda temsil edilmektedir. Alt komisyonda bütün partiler temsil edilmektedir. Azerbaycan'da sahadan elde edeceğimiz belge, bilgi, görüntü ve kayıtlarla konunun uluslararası platforma taşınması sağlanacaktır. Kayıtlar Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki gelişmeler için önemlidir. Yapacağımız çalışmaların değerli olacağını düşünüyorum. Bir an önce Ermenistan'ın işgal edilen Azerbaycan topraklarını terk etmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Meclis Başkanı ve beraberindeki heyetin Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile görüşeceği ve Azerbaycan Meclisi'nde bir konuşma yapacağı da öğrenildi.