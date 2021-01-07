Eş ziyareti mazeret kabul edilmedi, cezayı yedi... (Tekrar)

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişinin bahaneleri polis ekiplerini ikna edemedi. Bir otomobilde bulunan 2 kişi ekiplere "hayvanları sattık teslim ettik, ondan geç kaldık" dedi. Bir sürücü ise eşini ziyaret edip eve gittiğini söyledi ancak polis 3 şahsa da işlem yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan sokağa çıkma kısıtlamaları sürüyor. Kısıtlamaların başlamasıyla ekipler farklı noktalarda denetim yapıyor. Mesudiye alt geçit önünde denetim yapan ekipler gelen tüm araçları tek tek durdurarak izin belgelerini ve evraklarını kontrol etti. Denetimler kapsamında gelen bir otomobil durduran trafik ekipleri sürücü Hasan K. ile Enver D.'nin izin belgelerini isteyerek neden bu saatte dışarıda olduklarını sordu. Şahıslar izin belgelerinin olmadığını belirterek, hayvanları sattıklarını, teslim ederken geç kaldıklarını ifade ettiler. Ancak polis ekipleri bu mazereti kabul etmeyerek her iki şahıs hakkında işlem yaptı. İki şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten dolayı ayrı ayrı 3 bin 150 TL ceza kesildi. İşlemlerinin ardından iki şahıs olay yerinden ayrıldı.

Ev başka yerde eşi başka yerde kendisi başka yerde

Denetimler kapsamında gelen bir başka otomobili durduran ekipler sürücünün belgelerini ve izin kağıdını istedi. Suriye uyruklu şahıs Habib A. izin belgesinin olmadığı belirterek evinin Alanyurt'ta olduğunu Su Yolu Caddesi'nde oturan eşini ziyaret edip evine gittiğini söyledi. Polis ekipleri sürücünün söylediği bu mazeretin ve bulunduğu noktaların birbirine çok uzak olduğunu, çelişkili beyanlarda bulunduğunu belirttiler. Habib A.'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten işlem yaptı. Sürücüye hem sokağa çıkma kısıtlamasından hemde aracının muayenesi geçtiği için ceza kesildi. Aracının muayenesini yaptırması için 7 gün süre verilen Habib A. uyarılarak evine gönderildi.