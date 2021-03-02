Esgin: “AK Partili belediyeler çalışıyor”

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa'da alt ve üst yapı yatırımlarının Covid sürecine rağmen devam ettiğini vurguladı. Esgin, AK Partili belediyelerin bugüne kadar alt yapı çalışmalarına harcadığı rakamın 5 milyar TL'nin üzerinde olduğunu söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Büyükşehir Belediyesi tarafından Nilüfer ilçesi Doğanköy mahallesine yapılan yağmur suyu ve kanalizasyon alt yapı çalışmasını yerinde inceledi. Esgin, koronavirüs mücadelesinin başladığı günden bugüne AK Partili belediyelerin bir yandan COVİD ile mücadele ederken bir yandan da belediye hizmetlerini aralıksız sürdürdüğüne dikkat çekti.

Bursa'da, AK Partili belediyeler tarafından bugüne kadar alt yapı çalışmalarına 5 milyar TL üzerinde yatırım yapıldığını ifâde eden Esgin, şunları söyledi:

"COVİD sürecinde dahi AK Partili belediyeler mazeret üretmeksizin ellerindeki imkanı samimiyetle seferber ediyor. Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz şikayet etmeyip, daha fazla neler yapabiliriz düşüncesiyle çalışıyorlar. Bursa Büyükşehir Belediyemiz, 17 ilçemize de hizmet götürme noktasında mazeret üretmeden, gayret ve samimiyetle, canla başla çalışıyor. İnegöl, Karacabey ve Mustafakemalpaşa içme suyu yenilenme çalışmaları hızlı bir şekilde yapılıyor. Yine, Mustafakemalpaşa'da kanalizasyon terfi hattı yenileme ihâlesini yapıyoruz. Kanalizasyon ve yağmur suyu yenileme ihalelerini de gerçekleştireceğiz. Yenişehir Terziler içme suyu hattı 12 kilometre hattın yarısı tamamlandı. 1 milyar TL üzerinde arıtma tesisi yatırımı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın özellikle bu COVID sürecinde yapılan hizmetlerden büyük memnuniyeti var.

Bugüne kadar, Bursa Büyükşehir olarak 22 gölet tamamladık. Orhaneli, Keles, İznik, Gemlik, Kestel, İnegöl ve Mustafakemalpaşa ilçelerimizde 9 adet gölet yapım çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Bununla birlikte İznik Elmalı ve Kestel Gözede'de gölet yapımına yakın zamanda başlıyoruz. Ayrıca, Karacabey, Yenişehir, Orhangazi, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerimizde sulama sistemi çalışmalarını da sürdürüyoruz. Ayrıca çok sayıda dere ıslâhı, arıtma, su deposu yatırımı gerçekleştirdik.