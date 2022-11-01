Esgin: “Boğaz yolu, 50 yıl sonra yenilendi”

Türkiye'nin doğal güzelliklerle dolu longoz ve ıhlamur ormanları ile deniz sahiline ulaşan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Boğaz yolu, 50 yıl sonra yenilendi. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Bölgemizin hem turizmine katkı sağlayacak hem kırsal mahallelerine güvenli ulaşımı sağlayan yolumuzu yenilemek, AK Parti iktidarımıza nasip oldu" dedi.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Boğaz bölgesi, Türkiye'nin en uzun sahil şeridinin yanı sıra üç yüz kuş türüne ev sahipliği yapan longoz ormanları ve ıhlamur ormanlarını bünyesinde barındırıyor. Karacabey'den sahil şeridine uzanan 30 km'lik yolun yapımı 1960 yılında başlamış, 1980 yılında ise asfaltlanmıştı. Bölgedeki 20 kırsal mahalleye ulaşımı sağlayan yol, yerli ve yabancı turistlerin yoğun kullanımından dolayı zaman içinde yetersiz kalmaya başladı. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, yoğun çalışmalar sonucunda yolun genişletilerek asfaltlama işleminin yapıldığını söyledi. Bölgeye bir de güvenli ulaşım için çevre yolu kazandırdıkları ifade eden Esgin, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Vural ve bölgedeki muhtarlarla birlikte yolun tamamlandığını şu sözlerle aktardı:

"Bugün Bursa'mız için Karacabey'imiz için mutlu bir gün. Birkaç yıldır üzerinde çalıştığımız Karacabey Boğaz yolumuz yıllardır çok büyük bir beklentiydi. Bunu bitirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Şu an; Boğazköy mevkiindeyiz. Boğazköy'ün içinden daha önce bu yol geçiyordu. Çok sayıda vatandaşımızın can kaybına ve sakat kalmasına neden olmuş müessif kazaların yaşandığı bir bölgeydi. Buraya çevre yolu kazandırarak turizm bölgesine ulaşımı modern ve güvenli hale getirdik.

Karacabey Boğaz yolu dediğimizde, biz sadece bu bölgedeki 20 kırsal mahalleye giden bir yol olarak görmüyoruz. Bu yol aynı zamanda Karacabey'in 20 kilometrelik sahil şeridine uzanıyor. Bölgemiz çok önemli bir turizm merkezi ve bugüne kadar sadece bölge insanımıza hizmet vermiş olan bir yerdi. Bunun yanı sıra dünyanın en güzel ıhlamur ormanlarından birisi Karacabey'de. Bunun yanı sıra Karacabey longozu, küçük longoz ve büyük longoz olarak biliyoruz ve ülkemiz için de son derece önemli bir turizm destinasyonu. Türkiye'deki üç longozdan birisi ve üç yüz kuş türünün burada var olduğunu, yaşadığını göz önüne getirirsek ne kadar önemli bir turizm merkezine bu yolun hizmet ettiğini daha iyi anlamış anlamış olacağız. Yol medeniyet demektir. Bu yolun bitirilmesinin anlamını en iyi bu bölgede yaşayan hemşerilerimiz biliyor. Yolumuz özellikle yaz aylarında çok büyük bir yoğunluğun yaşandığı bir bölgeye hizmet ediyor. Bunun yanı sıra tabii Karacabey, bu bölgede önemli bir ulaşım ağının merkezi konumuna geçiyor.

Özellikle İstanbul ve İzmir'in arasındaki otoyolda önemli bir kavşak noktası, Karacabey. Otobandan itibaren yaklaşık 15-20 dakikalık bir yolculukla denize ulaşmak mümkün olacak. Yani bu şu demek. İstanbul'dan yola çıkan bir vatandaşımız yaklaşık bir buçuk saatlik bir yolculukla Karacabey Boğazı'na ulaşmış olacak. İstanbul ve İzmir'in orta noktası olarak buranın konumlandığını düşünürseniz ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olacağız.

Boğaz yolunun tamamlanması noktasında emeği geçen Karayolları 14. Bölge Müdürlüğümüze, Bursa Büyükşehir Belediyemize, Karacabey Belediyemize, destekleri ve katkıları için Muhtarlarımıza ve süreci yakından takip eden AK Parti siyasi kadrolarımıza ve tabii ki burada bu yol yapım çalışmaları esnasında bu çalışmaya destek veren çok kıymetli Karacabeyli hemşehrilerimize ben yürekten teşekkür ederim."