Esgin, Brüksel'deki AB Parlamentosunda önemli mesajlar verdi

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Brüksel'de katıldığı AİBPA Siyasi İşler, Güvenlik ve İnsan Hakları Komisyon Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Parlamentosunda toplanan Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi-AİBPA üyeleri Siyasi İşler, Güvenlik ve İnsan Hakları Komisyon Toplantısı için bir araya geldi. Toplantıda konuşma yapan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısıyla taziye dileklerini kabul etti. Konuşmasında terörle mücadeleye yönelik önemli mesajlar veren Esgin, şunları söyledi:

Taziyeleri kabul etti

"İstanbul'daki hain terör saldırısıyla ilgili AİBPA üyelerinin taziyelerini ülkemiz adına kabul ediyor ve teşekkür ediyoruz. Taziye, teröre karşı tavır almakla anlam kazanır. Bugün burada hep birlikteyiz ve hep birlikte olmalıyız. Terör sadece bir ülkeye karşı olamaz. Terörle işbirliği yapan devletler, yanlış ve tehlikeli bir tercih içindeler. Çünkü; terör bir ülkeye karşı değil, bütün insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bir gün bizim kapımızı çaldığı gibi, sizin kapınızı da çalabilir. Burada ortak duyarlılık son derece önemli."

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşla ilgili de konuşan Esgin, "Bir savaş sadece bölgede kalmıyor. Bütün dünyayı etkiliyor. Savaşlardan en çok masum ve dezavantajlı gruplar etkileniyor. Çocuklar ve kadınlar hayatını kaybediyor. İnsanlığın gereği olarak savaş bizim kapımızda olmasa da hep birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.

Türkiye'nin tahıl krizine yönelik insani mücadelesine de dikkat çeken Esgin sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Tahıl krizinden en çok Afrika ülkeleri etkilendi. Yine dezavantajlı gruplar olduğu gibi, dezavantajlı ülkelerin bu krizlerden daha fazla etkilendiğini bilmeliyiz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde tahıl krizinin çözümünde önemli bir inisiyatif aldı. Enerjiyle ilgili yeni bir kriz de kapımızın önüne geldi. Türkiye, enerji koridoru noktasında da Avrupa'nın ve dünyanın ihtiyacı olan enerjinin temin edilmesi noktasında üzerine düşen bir görev olursa bunu yapma hassasiyetini gösterecektir. Suriye'deki savaş 10 yıldır devam ediyor. Hayatla ölümün arasındaki 4 milyon insana Türkiye kapılarını açtı. Diline, dinine ve etnik yapısına bakmadı. Bugün de Ukraynalı onbinlerce misafirimiz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki son toplantısında tüm dünyaya önemli mesajları vardı. Dünya hepimizin, sadece 5 ülkenin değil. Bizim dünya 5'ten büyüktür mottomuz var. Daha adil, daha güvenli, daha barış içinde yaşanabilir bir dünya mümkün ve bu dünyayı hep birlikte kuracağız."