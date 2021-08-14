Esgin: "Devlet, millet elele yaraları saracağız"

Esgin, yetkililerden aldığı bilgilerin ardından afetin en çok etkilediği bölgelerin başında gelen Kastamonu Bozkurt, Abana, Azdavay ve Çatalzeytin ilçe ve köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Evlerini su basan vatandaşların taleplerini dinleyen Esgin, ilçe ve köylerde çalışmalarını devam ettiren arama kurtarma ekipleriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bursa yardım koştu

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, tüm Türkiye'nin olduğu gibi Bursa'nın da yaşanan sel felaketinin ilk anından itibaren yardıma koştuğunu ifade etti. Esgin, "Bursa Büyükşehir Belediyesi bölgeye kanal açma aracı, iş makinaları, vidanjör ve personel desteği sağladığını, ayrıca Bozkurt ilçesine 2 tır dolusu temiz içme suyu ihtiyacını karşıladı. İnegöl Belediyesi de ağır vasıta araçlarıyla birlikte Abana ilçesine 1 tır dolusu temiz içme suyu tedarik etti. Devletimiz, hükümetimiz, yerel yönetimlerimiz, Türkiye'nin her yerinden yardım elini uzatan aziz milletimiz ile birlikte yaralarımızı el birliğiyle saracağız. Birlikte ayağa kalkacağız" dedi.