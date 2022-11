Esgin, "Karacabey hizmet yağmuruna tutuldu"

Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Memlekete hizmet yolunda gayret ediyoruz. Karacabey'de ‘üçlü olsun güçlü olsun' anlayışı oldukça verimli oldu. AK Parti iktidarında Karacabey'imiz adeta hizmet yağmuruna tutuldu" dedi

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, ziyaret ettiği Karacabey'de ilçeye yapılan yatırımları ve hizmetleri anlattı. Karacabey Ziraat Odası'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan ve İl Başkan Vekili Nureddin Arif Kurtulmuşlar'ın yanı sıra, AK Parti ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları yönetimi ile bazı muhtarlar katıldı.

Karacabey Boğaz Yolu'nun bitirildiğini müjdeleyerek sözlerine başlayan AK Parti Milletvekili Mustafa Esgin, “Memlekete hizmet yolunda gayret ediyoruz. Karacabey'de ‘üçlü olsun güçlü olsun' anlayışı oldukça verimli oldu. AK Parti iktidarında Karacabey'imiz adeta hizmet yağmuruna tutuldu. İlk olarak Karacabey Boğaz yolunun tamamlandığı müjdesiyle sözlerime başlamak istiyorum. İlçe turizmi açısından oldukça önemli bir yatırımı daha gerçekleştirdik. Sizi 20 kilometrelik sahip sahil şeridine bu yol ulaştıracak. Dünyanın en güzel ıhlamur ormanlarına, longoza ulaştıran da bu yoldur. Boğaz Yolu'nun yapılması ile ilgili 8 bin 600 imza toplandı ve halkımız beklentisini net olarak ortaya koydu. Ulaşım demek, o bölgenin gelişimi demektir. Çok şükür bu önemli yatırımı hizmete sunduk" diye konuştu.

"TEKNOSAB vizyon bir projedir. Bu dev yatırım Karacabey'in ev sahipliğinde yapıldı. Çok yönlü, çok farklı özellikleri barındıran TEKNOSAB sayesinde 150 bin kişilik istihdam sağlanıyor" diyerek sözlerini sürdüren Esgin, "Teknoloji üstü vizyon bir proje olan TEKNOSAB, Karacabey'e de ayrı değer katacaktır. Tarım bizim için milli bir meseledir. Özellikle salgınla birlikte tarımın ve toprağın önemi bir kez daha ortaya konmuştur. Karacabey, bu noktada öncü şehirlerimizdendir. İlçemizin 5.4 milyar TL tarımsal hasılası vardır. 1 milyon ton domates üretimi ile tarımın adeta merkezidir. Yine bu noktada ilçemiz tarımı adına mutlaka yapılması gereken Karacabey-Okçugöl yolu yani ovaköyleri yolunda çalışmalar sürüyor. Merhum Milletvekilimiz Ali Koyuncu ile başlatılan, vekilimiz Önder Matlı ile devam ettirilen bu yolu kısmetse biz bitireceğiz. Tarımsal potansiyeli olan bu yolla ilgili toprak işleri tamamlandı, üst cephe işlemleri kaldı. Çalışmalara ilkbaharda başlayıp, yaz aylarıyla birlikte tamamlayacağız. Yanı sıra Uluabat Mahallemize yapılması elzem olan alt geçidi de bitirdik" ifadelerini kullandı.

"Konut projesi çok önemli"

Hükümetin konut projesi oldukça önemli olduğunu belirten Esgin, "Çünkü Bursa'ya yapılacak 8 bin 500 konutun yarısı Karacabey'de olacak. Bununla birlikte hızlı tren projesi de çok önemli bir yatırımdır. Bizden en çok beklenen hizmetti. 200 kilometrelik hat üzerine kurulacak olan bu yatırımın, Bursa gibi sanayi üretiminin yoğun olduğu bir şehirde olması Karacabey için de ayrıca değerlidir. Çünkü TEKNOSAB ile birlikte Taşlık Mahallemize de tren istasyonu kurulacak. İşte Karacabey'imiz bu dev hizmetler sayesinde hem ulaşım ağlarının merkezi haline gelecek, hem tarımın ve tarıma dayalı sanayinin merkezi olacak, hem de turizmin parlayan yıldızı olarak gösterilecek. Karacabey'e her ilçeye nasip olmayacak iki önemli baraj projesi yapılıyor. Gölecik Barajı bu ilçenin en az 50 yıllık hayaliydi. Yapımına daha önce start verilmişti ancak bazı teknik sorunlar meydana geldi. Ancak şuan çözüme kavuştu ve çalışmalar sürüyor. Hem sulama, hem de içme suyu ihtiyacını giderecek olan Gölecik Barajı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yine Yeşildere Sulama Barajı'nda sona yaklaşıldı. Bandırma'nın bazı köylerinin de istifade edeceği bu hizmetin yüzde 80'i bitirildi. Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile Karacabey Belediyemize ayrı bir parantez açmak istiyorum. Güzel bir uyum içinde çalışarak ilçemizde önemli projelere imza atılıyor. Özellikle kanalizasyon ve altyapı sorunları Karacabey'de çözüme kavuşuyor. Tabii bazen kanalizasyon ve altyapı çalışmalarından dolayı halkımıza bazı rahatsızlıklar verildi, ancak vatandaşlarımızın sabrına teşekkür ediyoruz. Bu noktada 61 kilometre su imalatı ile 18 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu imalatı sadece bir yılda yapıldı. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu arada Yeniköy Atık Su Arıtma Tesisi ihalesini kısa sürede bitireceğiz. Yine Karacabey'e biyolojik arıtma tesisi yapacağız" şeklinde konuştu.

4 yılda 20 kilometre sıcak asfalt

"Karacabey'e sadece 4 yılda 20 kilometrelik sıcak asfalt döküldü. 150 kilometre de sati kaplama çalışması yapıldı. Ama bu yollar sıcak asfalta uygun gerçekleşiyor. İlçemize 300 milyon liranın üzerinde son 4 yılda yol yatırımı gerçekleşti. Ayrıca çoğu kırsal mahallemize 180 bin metrekarelik parke taşı hizmetimiz yapıldı. Kırsal mahallelere parke taşları döşenmeye devam edilecek" ifadelerini kullanan Esgin, "Spor şehri Karacabey' hedefiyle çıkılan bu yolda 100'lerden 7 binin üzerinde lisanslı sporcu sayısına ulaşıldı. Spora yönelik çalışmalar çerçevesinde; spor salonları, çim sahalar, çok amaçlı basketbol, futbol ve tenis kortları, açık yüzme havuzu, Gençlik Merkezi hizmetlerimizle çalışmalarımız devam ediyor.

Bizim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığımız siyaset dersi halka hizmetten başka bir şey değildir. Ülkemiz adına gurur verici olan, onurlandıran vizyon projemiz Türkiye'nin otomobili yatırımımız büyük ses getirdi. ‘Yapamazsınız' denilenleri yapıyoruz. Yerli ve milli otomobilimiz ülkemize hayırlı olsun. Yolunuz eğer milletin yolu ise Allah yardım ediyor. Doğalgaz'ı da bulduk inşallah onu da çıkartacağız. Dünya lideri Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlığında kararlılıkla ilerliyoruz. Hizmet siyasetinin yanı sıra, gönül siyaseti de yapıyoruz. Bu inanç ve kararlılıkta yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"Hastane yatak kapasitesi 158'e çıktı"

Ayrıca Ziraat Odasının hizmet binası açılışında Orman İşletme Müdürlüğünün sözlerini yerine getirdiklerini anlatan Mustafa Esgin, "Bu Karacabey adına önemli bir gelişmeydi. Sağlıkta devrim niteliğinde işler yapıyoruz. Özellikle kovid döneminde Bursa genelinde çok başarılı olduk. Yeni hastaneler, yeni yatırımlar gerçekleştirdik. Bu noktada Karacabey Devlet Hastanemiz de önemli hizmetler yapıyor. İlçe Devlet Hastanemizin hasta yatak kapasitesi 158'e çıkarıldı. Hekim eksikliğimiz gideriliyor. Buradan bir müjde daha vereyim; Karacabey Devlet Hastanesi'nin ihtiyacı doğrultusunda 1 Kadın Doğum, 1 Üroloji ve 1 de Nöroloji Uzmanı gelecek ve yakın zamanda ilçemizde göreve başlayacak. Ayrıca Sağlıklı Hayat Merkezi'ne diş merkezi kazandıracağız. Bunların dışında ‘devlet-millet el ele anlayışı' ile eğitim yatırımlarımız da devam ediyor. İlçemize yeni okullar kazandırırken, mevcut okulların inşaatları da tüm hızıyla sürüyor. AK Parti'nin Karacabey'e yaptığı tüm bu hizmetlerde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, milletvekillerimize, AK Parti İl ve İlçe Başkanlıklarımıza, Bursa Büyükşehir Belediyemize ve Karacabey Belediyemize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Karacabey yükseliş döneminde”

Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey'in hizmet anlamında fark yaşattığını belirterek, “İlçemiz yükseliş dönemindedir. İnsan hafızası unutkandır. Sağlıklı bir muhasebe yapmak için geçmişe bakmak gerek. Özellikle farklı partilerin yönetiminde olan belediyelere bakarak, AK Parti belediyeciliğini daha net değerlendirebiliriz. Karacabey'de ‘üçlü olsun güçlü olsun' mottosuyla şu ana kadar uyum içinde çalıştık ve ilçemiz hak ettiğini elde etti. Siyaset bizler için hizmet demektir. Her zaman birlikten kuvvet doğar düsturuyla hareket ettik. Bu kadar çok yatırım alan başka bir ilçe daha var mıdır bilmiyorum. Bunu tüm ilçe olarak hep birlikte başarıyoruz. Sayın Vekilimiz Mustafa Esgin'in sıraladığı bu hizmetlerin bana göre hepsi ayrı ayrı üzerinde durulması gereken konulardır. Karacabey fark yaşatıyor, Karacabey yükseliş dönemini yaşıyor. Bunları anlamak ve anlatmak gerekir. Karacabey'de merkezi arıtma tesisi sorunu da çözüldüğünde sıfır sorunlu bir ilçe olacağız. Aşevimiz her gün 1500 kişiye yemek veriyor. Belediyemize gelen her bir vatandaşımızı geri çevirmemeye çalışıyoruz. Saymakla bitmeyecek hizmetlerimiz var. Sadece ilçemizde yapılan yatırım inşaatlarını gezmek bir gününüzü alır” diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan da, “Sizin de gördüğünüz gibi ilçemize yapılan hizmetlerimiz ortada, say say bitmiyor. Birlik beraberliğimiz bu noktada çok önemli. Sayın Milletvekilimiz ve Belediye Başkanımız sayesinde açıkçası benim işim de kolaylaşıyor. Durmak yok yola devam.” dedi.

Programda son olarak konuşan AK Parti İl Başkan Vekili Nureddin Arif Kurtulmuşlar ise, “Karacabey'e son 20 yılda yapılanları anlatsak saatler, hatta günler alır. Ciddi yatırımlar gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta açıkladığı ‘Türkiye Yüzyılı' inşası altyapı ile başladı. Ülkemiz en temel konularda altyapısını tamamladı. Bundan sonra bulduğumuz doğal kaynaklarla, TOGG gibi yerli ve milli çalışmalarımızla Türkiye vizyonunun üst yapısını inşa edeceğiz. Bu yapılanlar halka mutlaka anlatılmalı. Büyük Türkiye hedefimizden asla ödün vermeden ilerliyoruz.” ifadesini kullandı.