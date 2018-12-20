Esgin: "Milletimizin karşısına hep alnımız ak, başımız dik çıkıyoruz"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, 2019 bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, "Milletimiz çok partili dönemde arka arkaya 17 defa bütçe hazırlama görevini AK Parti Hükümetlerine veriyorsa bu halkımızın bize olan güveninin bir göstergesidir. Biz milletimizin bize olan güvenini hiçbir zaman suiistimâl etmedik. Milletimizin karşısına hep alnımız ak, başımız dik çıkıyoruz" dedi.

TBMM'de görüşülen 2019 bütçesinde şahsı adına söz alan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, 16 yıllık AK Parti iktidarları döneminde hazırlanan bütçeleri değerlendirdi. Esgin, "AK Parti iktidarları olarak hazırlamış olduğumuz bütçeler her zaman şeffaf, hesap verebilir, denetlenebilir, verimli ve malı açıdan uygulanabilir bütçeler olmuştur" diye konuştu.

Bütçede yine en çok payı eğitimin aldığına dikkati çeken Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bu dönemde en büyük payı eğitime ayırdık. Geleceğimizi inşa edecek nesillerimiz daha iyi yetişebilmeleri adına eğitim alanında yapılan reformlarımız devam edecektir. Eğitimde sadece fiziki şartları iyileştirmekle kalmayıp, kaliteli eğitim ve öğretimin uygulanabileceği politikalar üretmeye devam edeceğiz. Bunun yanında sağlık, savunma sanayi, ulaştırma ve turizm alanlarında önemli yatırımlar gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yine sağlık alanında yaptığımız çalışmalarda dünyada sağlık hizmetlerine erişimde ve sağlık hizmetleri maliyetinde önemli derecede iyileştirmeler gerçekleştirdik.

Sağlık alanında ortaya koyduğumuz sağlıkta dönüşüm programı ile vatandaşlarımıza yüksek memnuniyet oranları ile hizmet verirken aynı zamanda yabancıların da tercih ettiği bir ülke konumuna ulaşarak sağlık turizmde bir cazibe merkezi haline geldik. Seçim bölgem Bursa'da 16 yıllık iktidarımızda18 hastane yapmak da çok şükür AK Parti iktidarlarına nasip olmuştur. Neredeyse her 10 ayda 1 hastaneyi Bursa'mıza kazandırdık. Önümüzdeki 1 yıl içerisinde de 1355 yataklı Şehir Hastanesi ile 1000 yataklı Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ni milletimize hizmetine açmak da inşallah yine bize nasip olacak”.

Esgin, “Modern havalimanları inşa ederek ve ucuz havayolu ulaşımı sağlayarak tüm vatandaşlarımızın bu imkanlardan istifade edeceği bir sistem geliştirdik. Havayolu AK Parti hükümetleri döneminde halkın yolu olmuştur. Bir millet kendi güvenliğini ihale edemez. Bu anlayıştan yola çıkarak yerli üretim savunma sanayimizi ürünlerimizi geliştirdik. İHA'larımız ve SIHA'larımızla, Altay tankımız ve Atak helikopterlerimizle dosta güven düşmana korku veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adını açıkladığı Gökbey helikopterimiz ve çalışmaları devam eden yerli otomobil projemiz ile dışa bağımlılığımızı azaltacağız.