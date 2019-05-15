Esgin, Mustafakemalpaşa seçimi tartışmalarına son noktayı koydu

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Mustafakemalpaşa seçimleri ile ilgili, "YSK'nın İstanbul ve Mustafakemalpaşa seçimlerine yönelik kararları doğrultusunda yapılan karşılaştırmanın hiçbir temeli yok. Mustafakemalpaşa'da her sandıkta görev yapan sandık kurulu başkanlarının tamamı devlet memurudur” dedi.

Esgin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul ve Mustafakemalpaşa seçim sonuçlarına yönelik kararları üzerinden yürütülen tartışmalara yönelik değerlendirmede bulundu. YSK'nın İstanbul'da seçimin yenilenmesi kararını sandık başkanı ve sandık kurulu üyesi hususu ile oy sayım ve döküm cetvellerindeki usulsüzlüklerin tespiti sonrasında aldığını anlatan Esgin, "Bu tespitlerden sonra kanuna aykırı olarak görev yapan sandık kurulu başkanı ve üyelerin görev yaptığı 22 sandıktaki oy sayım ve döküm cetvelinin kayıp olduğu ve YSK sistemine boş olarak işlendiği tespit edilmiştir. Kanuna aykırı olarak atanan sandık kurulu başkanı ve üyelerinin görev yaptığı 101 sandıktaki oy sayım ve döküm cetvelinin imzasız, mühürsüz ve yazıları eksik olarak YSK sistemine işlendiği tespit edilmiştir. Usulsüzlük yapılan sandık sayısı 123'tür ve bu sandıklardaki toplam oy sayısı 42 bin dolayındadır. YSK bu 42 bin oy pusulasının denetiminin yapılamayacağından dolayı da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin şüpheli hale geldiğine hükmetmiştir. YSK İstanbul seçimlerinde adaylar arasındaki oy farkının 13 bin 729 olması ve 42 bin denetlenemez oy pusulasının seçim sonucunu etkileyeceği gerçeğinden hareketle seçimi iptal etmiştir" dedi.

Esgin, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki seçimleri AK Parti'nin adayının açık ara kazandığını, İYİ Parti tarafından ilçe ve il seçim kurullarına yapılan her itirazda ise AK Parti'nin oylarının arttığının görüldüğünü belirtti.

İstanbul'daki seçimlere yapılan itirazlarda adaylar arasındaki fark önemli ölçüde azalırken, Mustafakemalpaşa'da AK Parti lehine oyların arttığının gözlemlendiğine işaret eden Esgin, şunları kaydetti:

"Mustafakemalpaşa seçimlerinde oy sayım ve döküm cetvellerine ilişkin herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiştir. Her sandıkta görev yapan sandık kurulu başkanlarının tamamı devlet memurudur. İstanbul ve Bursa seçimlerine yapılan itirazlar arasında herhangi bir benzerlik bulunmamaktadır. İki seçimle ilgili nasıl bir mukayese yapılıyor anlamış değilim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ile Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı seçimlerine yapılan itirazlar arasında herhangi bir benzerlik söz konusu değildir. Mustafakemalpaşa'yı İstanbul ölçeğine taşıdığınız zaman farkın 13 bin değil 90 bin olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla itirazların seçim sonucunu değiştirme olasılığı yoktur. Velhasılı YSK Mustafakemalpaşa'da doğru bir karar vermiştir."