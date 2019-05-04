Esgin spekülasyonlara son noktayı koydu

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Çekirge ve Muradiye devlet hastanelerinin kapanacağı yönündeki iddialarla alâkalı, "Spekülatif ve maksatlı yayılan dedikodularla sağlıkta attığımız güzel adımların önünü tıkayamazlar. Hastanelerimiz kapanmayacak. Milletimiz sağlık hizmetlerinden kesintisiz faydalanacak" dedi.

Yıldırım Belediyesi ile Aslanoba ailesinin Yeşilyayla Mahallesi'nde hizmete açtığı Hatice Aslanoba Sağlıklı Yaşam Merkezi açılışına katılan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Haziran ayında hizmete girmesi beklenen Şehir Hastanesi ile birlikte şehir merkezindeki kamu hastanelerinin kapatılacağı yönünde bir gazetecinin sorusunu cevaplayan Esgin, şunları söyledi:

"Bu tür iddialar tamâmen spekülatif, maksatlı yayılmış dedikodulardan ibarettir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Bursa'mıza 16 yılda 16 büyük hastane kazandırdık. Haziran ayında açılması planlanan Bursa Şehir Hastanesi, 1355 yataklı olarak 6 büyük hastaneyi bünyesinde barındırıyor. Dev sağlık kompleksi içerisinde Genel Hastane, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kalp ve Damar Hastanesi, Adli Psikiyatri Hastanesi, Onkoloji Hastanesi ve Fizik Tedavi Hastanesi bulunmaktadır.Aynı zamanda Eğitim Araştırma Hastanesi statüsünde sağlık kuruluşu olan Şehir Hastanesi, Bursa ve bölgemize hitap edecek ileri tektik ve tedavilerin yapılacağı önemli bir yatırımdır. 16 yıllık AK Parti iktidarlarımızda hiç kuşkusuz en başarılı hizmetlerimizin arasında sağlık yer almaktadır. Sağlıkta bir dünya modeli ortaya çıkardık. Sağlıkta memnuniyet, 2002'de yüzde 39'larda iken bu oran bugün yüzde 77'ler seviyesine yükseldiyse burada bir başarı öyküsünden bahsetmek gerekir. Elbette birtakım çevreler bundan rahatsız olabilir. Biz milletimizden aldığımız güçle hizmetlerimize devam edeceğiz. Şehir Hastanesi ve Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi ile Bursa'mız 2030 yılına kadar sağlıkta sıkıntı yaşamayacak."