Esgin: “Türkan bebeği unutmadık”

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bulgaristan'ın 1984-1989 yıllarında Türklere yönelik uyguladığı asimilasyonun yıldönümünde, direnişin timsâli ‘Türkan bebek' ve vefât eden şehit soydaşlarımızı anma mesajı yayımladı.

Milletvekili Mustafa Esgin, Bulgaristan Türklerinin 35 yıl önce yaşadığı acının yıldönümünde şehitleri unutmadı. Esgin, Bulgaristan'daki komünist rejimin, 1984 tarihinde Türk ve Müslümanları din, dil, örf ve adetlerinden men etmeye çalıştığı asimilasyona karşı mücadeleyi ve direnişte şehit olanları andı. Mustafa Esgin, yayımladığı mesajda şunları söyledi:

“Bulgaristan'da 1984-1989 yıllarında Türk ve diğer Müslümanlara yönelik uygulanan asimilasyon kampanyasının 35'nci yıldönümünde, yaşanan olayların ve şehitlerimizin acısı yüreğimizde tâzeliğini koruyor. O yıllarda, komünist rejim tarafından Bulgaristan'daki Türklerin kimliğini silmek için başlatılan sistematik asimilasyon sürecinde Müslüman soydaşlarımıza ibadet yasağı getirildi, camiler kapatıldı, ambara çevrildi. Türkçe konuşma yasaklanarak, Türkçe eğitim veren kurumlar ve Kur'an-ı kerim kursları kapatıldı. Hacca gitmek ve erkek çocuklara sünnet yasaklandı. ‘Bulgarlaştırma' teşebbüslerinde 1985 yılına kadar 310 bin Türk ve Müslümanın isimleri değiştirildi. Buna direnen ve bugün hâlen daha sayısı tam net bilinemeyen binlerce Müslüman Türk soydaşımız katledildi. Bulgaristan'da yaşanan zulmün timsâli Türkân bebek de daha 18 aylıkken annesinin kucağında katledilerek şehit oldu. Binlerce soydaşımız da mahkemeye dahi çıkarılmadan işkence adası olarak bilinen Belene kampında zorla tutuldu. Mecburi göç ile 360 bin soydaşımız 1989 yılında ana vatan Türkiye'ye sığındı. Bulgaristan'da yaşanan bu acı olaylarda yerlerinden, yurtlarından ve özgürlüklerinden koparılan soydaşlarımızın tek suçu Türk ve Müslüman olmaktı. Yıllardır süren davalarda soydaşlarımıza bu zulmü yaşatanlar ise bugün hâlâ cezalandırılmadı. İnancımıza, kimliğimize ve kültürümüze yönelik bu acı olayları elbette ki unutmayacağız” dedi.

“Türkiye, Balkanlar'ın huzur ve teminatıdır”

Eskin, “Bugün, çok şükür ki geçmiş yıllara nazaran çok daha güçlü bir Türkiye var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkiler tarihin en yüksek seviyesinde ilerliyor. Güçlü Türkiye, aynı zamanda Balkanlar'ın da huzur ve teminatıdır. Bu vesileyle, Bulgaristan'da yaşanan zulmün ve direnişin 35'nci yılında, direnişin timsâli Türkan bebeği ve şehit olan bütün soydaşlarımızı rahmetle anıyorum” diye konuştu.