Esgin: "Yenişehir Havaalanı hak ettiği yere gelecek"

Yenişehir Havaalanı'nda incelemelerde bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Hedefimiz havaalanını hak ettiği yere getirmek" dedi.

Milletvekili Mustafa Esgin, Belediye Başkanı Süleyman Çelik ve beraberindeki heyet ile havaalanında incelemelerde bulunarak Erzurum'dan gelen yolcularla sohbet etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Mustafa Esgin, “Bursa Airport'un 4 farklı destinasyonda yüzde 90'ları bulan yüksek doluluk oranları Ankara nezdinde yürüttüğümüz çalışmalarda bizi motive ediyor. Ankara'ya giden 18.00 uçağıyla yolculuğumuz öncesinde Erzurum'dan gelen yolcularımızı karşılayarak memnuniyetlerine ortak olduk. BURULAŞ'ın Kent Meydanı'ndan havalimanına başlattığı otobüs seferleri de bu noktada büyük önem taşıyor. Kent dinamiklerimiz, hemşeri derneklerimiz, iş dünyamız, sivil toplum kuruluşlarımız ve en önemlisi halkımızın desteğiyle Bursa'nın Yenişehir'den hava yoluyla daha ulaşılabilir bir şehir olma idealini hep birlikte gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Esgin, “Ocak 2019'dan itibaren BTSO Lojistik A.Ş. ile yaş sebze-meyve, dondurulmuş gıda ve sanayi ağırlıklı Frankfurt, Dubai gibi şehirlere yurt dışı kargo uçuşlarının da başlayacak olmasıyla havalimanımız İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en önemli hava yolu lojistik merkezi olacaktır. Derdimiz Bursa. Halkımıza en iyi en sağlıklı hizmeti sunmak için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.