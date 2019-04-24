Esgin'den Bursa'ya tematik üniversiteler teklifi

Dr. Ahmet Saim Kılavuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin, Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen ve Zafer Işık, üniversitenin dünya çapında akademik başarıya ulaşması için destek sözü verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi'ne rektör olarak tayin edilen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'un ilk ziyaretçileri arasında AK Parti Bursa milletvekilleri yer aldı. Rektörlük binasında gerçekleşen hayırlı olsun ziyaretine vekiller Mustafa Esgin, Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen ve Zafer Işık katıldı.

Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Türkiye'nin ve Marmara Bölgesi'nin en önemli üniversitelerinden birisi olan Uludağ Üniversitesi'nin akademik yönden dünya çapında başarıya ulaşmasının Bursa açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Esgin, açıklamasında şunları söyledi:

“Bursa'mızın önemli bir marka değeri olan üniversitemizin akademik yönden dünya çapında başarılara imza atması hepimizin ortak dileği ve temennisidir.Uludağ Üniversitesinin uluslararası yayın ve diğer parametrelerde çok daha iyi yerde olmasını diliyoruz. Üniversitemiz öncülüğünde kentimize ve bölgemize yeni tematik üniversite ve fakültelerin kurulması bir diğer önceliğimiz olmalıdır. Gaziantep'te 4, Konya ve Trabzon'da üçer üniversite varken, Bursa'da 2 üniversite kabul edilemez. Bursa'nın doğusunda yani İnegöl'de mobilya tasarım üniversitesi, kuzeyinde yani Gemlik'te Denizcilik Üniversitesi, batısında yani Mustafakemalpaşa ve Karacabey'de Tarım Üniversitesi neden olmasın. Bursa merkezde 3. bir üniversite neden olmasın? Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültemizin yapısal sorunlarının ortadan kalkarak daha nitelikli hizmet vermesi, acil servisinin yeniden organize edilmesi, zaman zaman yaşanan yer meselesinin hâlledilmesi öncelikli gündem maddemiz olmalıdır.Bunlarla birlikte Uludağ Üniversitesi'ne Diş Hekimliği ve Denizcilik Fakültesi gibi yeni fakültelerin kurulması süreçlerini Bursa adına takip etmek öncelikli sorumluluğumuz olacaktır.”