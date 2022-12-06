Esgin'den CHP'ye LGBT çıkışı

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, TBMM'de konuştu. Esgin, "Türk aile yapısını hedef alan LGBT lobisine karşı siyaset üstü mücadele etmeliyiz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara değindi. Bursa'nın CHP'li Nilüfer Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından gündeme gelen LGBT bireylere özel bir merkez kurulması iddialarına ilişkin yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "LGBT'yi aile yapısını hedef alan hedef alan bir "Aile soykırımı" olarak görüyoruz. Uluslararası güçlü lobiler tarafından bu konu sürekli farklı markalar, sanatçılar, dizi ve sinema filmleri ile gündeme getiriliyor. Hedefte özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız var. Aile olmayı, millet ve devlet gibi bir varoluş öznesi değil de sadece isteyenin tercih edeceği seçeneklerden biri gibi gösterme çabasında olanları görüyoruz. Bu konuda sadece siyasi duyarlılık değil, toplumsal olarak tüm kesimlere önemli görevler düşüyor. LGBT'yi destekleyen uluslararası kartellerin yerel iş birlikçilerinin varlığının dikkatlerden kaçmaması gerekiyor. Aileyi korumaya yönelik mücadelede karşımıza maalesef ısrarla CHP ve yerel yönetimleri çıkıyor" dedi.

"CHP, hiçbirimizin itiraz edemeyeceği genel geçer kavramları ileri sürüp, bunun arkasındaki art niyeti ya yok sayıyor ya örtüyor veya meşru gösterme gayretine giriyor" diyerek konuşmasını sürdüren Esgin, "Bu topraklarda kim hedefleri için bazı doğruları ara durak olarak kullanmak istiyorsa, en özgür ve destekleyici ortam olarak kendisine CHP'yi yakın görüyor. CHP artık bazıları için ara durak, bazıları için kuluçka merkezi, bazıları için ise payanda durumunda. Demokratik olmayan yollar için ara durak, cinsiyetsiz toplum peşinde olanlar için kuluçka, terör örgütleri için bir payanda halindedir. Ana muhalefet partisinin Türkiye için geldiği nokta ne kadar üzücü.Bursa'nın CHP'li Nilüfer Belediyesi tarafından LGBT ile gündeme gelmesi hepimiz için üzüntü vericidir. CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın da bu durumdan rahatsız olduğunu biliyorum. Bu durumdan herhangi bir siyasi çıkarım elde etme derdinde değiliz. Fakat, LGBT'liler konusunda Bursa'nın CHP'li Nilüfer Belediyesinin bu tür yaklaşımları desteklemek için geçmişten bugüne özel bir çaba sarf ediyor. Nilüfer Belediyesi'nin aile yapımızı, gençlerimizi ve çocuklarımızı hedef alan buyanlış gündemini vatandaşlarımızın takdirine bırakıyoruz" dedi.