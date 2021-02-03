Esgin'den Kızılay yönetimine ziyaret

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Türk Kızılay Bursa Şube Başkanlığı'na getirilen Özcan Susmaz ve yönetim kurulunu ziyaret ederek, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler aldı.

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Mustafa Esgin, Türk Kızılay Bursa Şube Başkanlığı'nda çalışmalarına hızlı başlayan Özcan Susmaz ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. Geçmişinden bu yana merhamet ve paylaşımın başkentlerinden olan Bursa'nın Türk Kızılay'ın en büyük destekçilerinden olduğunu belirten Mustafa Esgin, çalışmaları ile Türkiye'ye örnek olan Bursa şubesi yönetimine, çalışanlarına, destekleri ile iyilik hareketine güç veren bağışçıları ve gönüllülerine teşekkür etti. Şube Başkanı Özcan Susmaz ve yönetiminin iyilik bayrağını daha da yukarılara taşıyacağına olan inancını dile getiren Mustafa Esgin, Türk Kızılay ve Bursa Şubesi'ne her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz'da ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türk Kızılay'ın merhamet elinin en büyük gücünü bağışçı ve gönüllülerinden aldığını belirten Özcan Susmaz, Türk Kızılay'a verilecek her desteğin umut ve mutluluk demek olduğunu vurgulayarak, iyilik hareketlerine güç veren tüm bağışçı ve gönüllülerine teşekkür etti.