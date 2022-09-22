Esgin'den muhalefete tepki

Esgin, seçim bölgesi Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Lalaşahin Mahallesi'nde TOKİ eliyle yapılacak olan sosyal konut projesinin muhalefet tarafından kamuoyuna yalan-yanlış bilgi verildiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Muhalefet yandaş gazetelere verdiği yanlış beyanatlarla Mustafakemalpaşa ilçemizde TOKİ'nin sosyal konut ihalesini yapmadığını, hatta yer tespitinin bile yapılmadığı yalanını söylüyor. Halbuki TOKİ Mustafakemalpaşa Lalaşahin Mahallesi'nde 683 konut 13 dükkan, bir adet ilköğretim okulu ve bir cami inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi için sosyal konut ihalesini 09.08.2022'de yaptı ve ihaleyi kazanan firmayla 15.09.2022'de sözleşme imzalandı. Yani muhalefet baltayı yine taşa vurdu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yüzyılın sosyal konut projesinde; Mustafakemalpaşa Lalaşahin Mahallemizde yapılacak 683 konutun yanı sıra yine Mustafakemalpaşa Yalıntaş Mahallemizde 400 konut, Karacabey ilçesi Yenikaraağaç Mahallemizde 3 bin 316 konut ve Karacabey ilçemiz Taşlık Mahallesi'nde bin konut olmak üzere bölgemizde toplamda 5 bin 399 sosyal konut vatandaşlarımıza kazandırılacaktır. Muhalefetin, milletimize sunulacak olan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini yalan, algı ve şov siyasetiyle itibarsızlaştırma gayretine hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Bizim siyasetimizin sadece milletimize hizmet siyaseti olduğunu halkımız çok açık ve net görüyor. Muhalefetin yanıltıcı ve maksatlı açıklamalarına da milletimizin itibar göstermediğini sosyal konutlara olan yüksek ilgiden açıkça görülüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliği ve milletimizin desteğiyle 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da ülkemize ve Bursa'mıza en iyi hizmeti yapmaya devam edeceğiz".