Esgin'den TFF'ye “Sorun VAR” Çağrısı

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, VAR sisteminden dolayı haksızlığa uğrayan Bursaspor'un mağduriyetini “Sorun VAR” diyerek Türk Futbol Federasyonu'nu göreve çağırdı.

Süper Lig'in ilk yarısının bitiminin ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi ile ilgili değerlendirme yapmak üzere AK Parti Bursa Milletvekilleri Zafer Işık ve Refik Özen ile birlikte kameraların karşısına geçen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, sistemden dolayı Bursaspor'un mağduriyetlerine dikkat çekti.

Bursaspor'un uğradığı 9 puan kaybını gözler önüne seren Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, şunları söyledi:

“Var olarak adlandırılan Video Yardımcı Hakem Sistemi dünyada ve ülkemizde en popüler spor olan futboldaki hakem hatalarını en aza indirmeye yönelik ortaya konulmuş bir sistemdir. Özellikle Anadolu kulüplerinin bugüne kadar uğradığı haksızlıklar sebebiyle büyük ümitlerle desteklediği var sistemi, ligin ilk yarısının sona erdiği bu dönemde kanımca uygulamadaki ve iletişimdeki sorunlar nedeniyle ne yazık ki yeni mağduriyetlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu sezon uygulamaya konulan Video Yardımcı Hakem sistemi VAR 17 haftada 98 karara etki etmiştir. VAR kararı ile toplam 24 gol iptal edildi.16 kırmızı, 23 sarı kart çıktı.20 kez penaltıya hükmedildi.7 penaltı kararı iptal edildi. Geldiğimiz noktada, VAR sistemiyle ilgili istatistikî olarak da anlam taşıyan tipik bir olguyu, seçim bölgemiz olan Bursa'da, şehrimizin şampiyon takımı Bursaspor'dan bir kaç örnekle ortaya koymak istiyoruz.

Bursaspor, 3 büyükler olarak adlandırılan İstanbul takımlarının dışında Anadolu'dan şampiyon olmayı başarmış Trabzonspor'umuzun dışında ikinci takımdır. Süper lig'de attığı 5 gol var kararıyla iptal edilen Bursaspor bu alanda ne yazık ki zirvede yer almaktadır. En çok golü iptal edilen futbolcu ise 3 golü VAR nedeniyle sayılmayan Bursasporlu Diafra Sakho'dur. Ayrıca aleyhimize verilen penaltı ve ofsaytları da sayarsak sonuç olarak; 21 puanla 11. sırada olan Bursaspor, VAR sistemi olmasa, artı 9 puanla yani 30 puanla ligin 3. sırasında yer almış ve şampiyonluk mücadelesi yapan bir takım olacaktı. VAR, sistem olarak doğru ama uygulama olarak Bursaspor açısından tam bir felakete dönüşmüş durumda. Türkiye'de ortaya çıkan sorunun var hakemleri ile orta hakemler arasındaki iletişim sorunu ve karar almada sorumluluktan kaçınma olarak değerlendirmekteyiz. Bizler VAR sistemine karşı değiliz. Türk futbolunun geleceği açısından da yaşanan mağduriyetleri en aza indirgeyerek sistemin sağlıklı ilerlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle Anadolu kulüplerinin haklarının korunması adına önemsediğimiz bir sistemin daha başka mağduriyetler oluşturmasının önüne geçilmesini istiyoruz. Bu anlamda sistemin uygulamasında yaşanan sorunların giderilmesi de başta Türkiye Futbol Federasyonunun görevidir. Futbol Federasyonumuzun önümüzdeki süreçte kendi uygulamalarına gölge düşürmeyecek tarzda daha fazla inisiyatif alan, sistemin sürekliliğini bozmadan karar alma süreçlerinde de hakkaniyeti gözeten kararlar vereceğine de inanıyoruz.”