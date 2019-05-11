Esgin'in Demirtaş mesaisinde sorunlar çözüme kavuştu

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, 'vekil burada vekil heryerde' konseptinde Osmangazi ilçesi Demirtaş bölgesindeki 5 mahallede temaslar gerçekleştirip, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve diğer kurumlarla görüşüp sorun ile taleplerin sıcağı sıcağına çözümünü sağladı.

24 Haziran'dan itibaren başlattığı 'vekil burada vekil heryerde' mahalle buluşmalarına devam eden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Osmangazi ilçesine bağlı Cumhuriyet, Dumlupınar, Sakarya, Barbaros ve İsmetiye mahallelerinin muhtar ve mahalle temsilcileri ile mahallenin sorun ve beklentilerini yerinde dinledi. AK Parti Osmangazi İlçe Başkan Yardımıcısı Mücahit Erkeş ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Osman Salım'ın da eşlik ettiği tüm gün süren temaslarda mahalle muhtarları ile birlikte yerinde incelemeler de yapan Esgin, burada vatandaşlarla da görüşerek beklentilerini sordu.

"Öncelik eğitim"

Demirtaş bölgesinin son 10 yılda hızlı bir büyüme gerçekleştiğini Esgin, şunları söyledi:

"Demirtaş son 10 yılda hızlı büyümeyle nüfusu 20 binden, 85 bin seviyelerine yükseldi. Bölgemizde hızlı büyümeye oranla özellikle alt yapı ve üst yapı hizmetlerinde Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi'nin başarılı çalışmaları var. Elbette hızlı büyümeden kaynaklanan birtakım eksikliklerin hızla giderilmesi noktasında çalışmaların devam ettiğini gözlemliyoruz. Mahalle muhtarlarımız ve temsilcilerimizle yaptığımız toplantıda önceliğimizin eğitim olduğunu görüyoruz. Bu noktada Dumlupınar Mahallesi'ne ilköğretim okulu ve Barbaros Mahallesi'ne bir ortaokulun önümüzdeki eğitim ve öğretim yılına yetiştirilmesi için Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile çalışma başlattık. Bununla birlikte Barbaros Mahallesi'ne 10 aile hekiminin içinde yer aldığı aile hekimliği merkezi ihtiyacını da Sağlık Bakanlığı nezdinde 2019 yılı çalışma programına aldık. Demirtaş bölgesinde uzun yıllardır varolan su kanallarının yerin altına alınması noktasında Ankara DSİ Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerimizi başlatacağız. Ayrıca ulaşımla ilgili talepleri Burulaş Genel Müdürümüz ile temasa geçerek aktardık. Demirtaş'tan Şehir Hastanesi'ne gidecek otobüs seferi de başlatılıyor. Mahallemize hayırlı olsun."

Demirtaş ve civar mahallelerinde dolu dolu geçen temaslarının ardından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile biraraya gelen Esgin, öncelikle bölgeye yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Esgin, vatandaşlardan gelen talep ve beklentileri de sıcağı sıcağına Dündar'a aktardı. Esgin, "Demirtaş bölgemize yapılan alt yapı ve üst yapı yatırımlarıyla bölgemiz cazibe merkezi haline geldi. Özellikle ilçeye kazandırılan Demirtaş Meydanı ve Kültür Merkezi ile toplam 15 bin metrekarelik alanda Demirtaş Meydanı, park ve dinlenme alanları, 82 araçlık otoparkı, yürüyüş yolları ile planlı şehirleşmenin en güzel örneği olurken, içerisinde yer alan ve bodrum, artı 3 kattan oluşacak kültür merkezi de, alışveriş alanları, PTT, 2 muhtarlık, toplantı salonları, atölyeler, nikah-sergi salonları, kafeterya ve sosyal imkanları ile Bursa'ya hitap edecek yepyeni bir yaşam alanı olmuş. Yine, bölgemizdeki mahalle muhtarlarımız, temsilcilerimiz ve vatandaşlarımızla yaptığımız temaslar çerçevesinde bölgenin ihtiyacını karşılayacak büyük ve modern kapalı pazar yeri ile sportif amaçlarla kullanılacak sosyal tesis projesi de hizmet planlamasına alındı. Bölgemizin ve kentimizin tüm sorunlarını yakından takip etmeye, muhtarlarımız, temsilcilerimiz ve vatandaşlarımızla iletişim halinde süreçleri yakından takip etmeye sürdüreceğiz. Bizler devletin veya belediyelerin değil milletimizin vekili olarak milletimizin istekleri, hakları ve taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.