Esgin'in 'kitap candır' projesi hızla yayılıyor

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, millet kıraathanelerine entegre başlattığı 'kitap candır' projesi hızla yayılmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 81 ilde başlattığı millet kıraathanelerine entegre kahvehanelerin kıraathaneye dönüştürülmesi uygulaması Bursa'da artarak devam ediyor. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin tarafından daha önce Akçalar, Üçevler, Panayır, İhsaniye Mahallelerinde başlayan 'kitap candır' projesi Karacabey Gazi Mahallesi ile Osmangazi Mehmet Akif ve Mutlular Mahallelerinde sürüyor.

Yakın bir zamanda Esenevler Mahallesi ve Fethiye Mahallesi sakinlerinden gelen talep üzerine kahvehanenin kıraathaneye dönüştürüleceğini ifade eden Esgin, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan millet kıraathaneleri geleceğimize yatırımdır. Biz de ülkemizde kitap okuma alışkanlığının arttırılması için etrafta kitap olması lazım düşüncesiyle başlattığımız 'kitap candır' uygulamasıyla millet kıraathanelerine entegre kahvehanelerimizi kıraathaneye dönüştürüyoruz. Bursa'da pek çok mahallemizde hızla yaygınlaşan ve ilgi gören uygulamayı vatandaşlarımızla imece usulü şeklinde sürdürerek kitapları biz, rafları da mahalle sakinlerimiz veya hayırseverlerimiz karşılıyor. Kitap okumak hem ufkumuzu hem bilgi dünyamızı geliştirir hem de hem de boş zamanlarımızı tamamlar. Günde sadece 15 dakika kitap okumak bile her anlamda faydalı olacaktır. Çünkü kitap insana can veren kandır.”