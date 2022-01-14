Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde cinnet getiren eşi tarafından öldürülen 31 yaşındaki Gözde Korku son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gözde Korku'nun cenazesi, Emirsultan Camii'inde kılınanan cenaze namazının ardından Karacabey 1 No'lu Şehir Mezarlığına defnedildi. Evli ve bir çocuk annesi olan Gözde Korku, cenaze namazı kılındıktan sonra dualarla toprağa verildi.