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Eşini almak isteyen dört kişiyi bıçaklayan koca adliyeye sevk edildi

Bursa’da eşini almaya çalışan kayınbiraderi ve beraberindeki dört kişiyi bıçaklayan koca adliyeye sevk edildi.

Bursa'da eşini almaya çalışan kayınbiraderi ve beraberindeki dört kişiyi bıçaklayan koca adliyeye sevk edildi.


Olay dün akşam Yıldırım'ın Baruthane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadının abisi ve yakınları kardeşini almak için eve geldiklerinde bıçaklı kavga çıktı. Bunun üzerine şüpheli Efkan A, satır ve sopalarla gelen dört kişiyi mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.


Efkan A, ilk ifadesinde, tartıştığı eşi Sevinç A.'nın evden ayrılmak istediğini, kendisinin ise izin vermediğini söyledi. Efkan A'ın, "Eşim Sevinç, abisine kavga ettiğimizi anlatmış. Evde oturduğumuz sırada pencereler kırıldı. Cama çıktığımda yanında yakınları olan eşimin abisi Maksut Zololdinov, elindeki baltayı göstererek, aşağı inmemi söyledi. İnmedim, onlar da kapıyı kırıp içeri geldi. 'Eşimi götüreceklerini' söylediler. Tartışmaya başladık, sonra elindeki bıçağı ve baltayı bana savurdu, ben de mutfaktan aldığım bıçak ile saldırdım. Sevinç, nikahlı karım. Nikahlı eşimi kimse benden alamaz. Pişman değilim'' dediği öğrenildi.


Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Dilşad Süleymanov, İsrail Zuzlayev, Rüstem Mecit ve Nazire Avcı'nın sağlık durumlarının iyi olduğu, Maksut Zololdinov'un ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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