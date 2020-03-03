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Eşini şiddetli geçimsizlik yüzünden bıçaklayarak öldürmüş

Bursa’da eşini dokuz yerinden bıçaklayarak öldüren koca, cinayeti şiddetli geçimsizlik yüzünden işlediğini iddia etti.

Bursa'da eşini dokuz yerinden bıçaklayarak öldüren koca, cinayeti şiddetli geçimsizlik yüzünden işlediğini iddia etti.


Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilova Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuklar okuldayken eve gelen Hüseyin H., eşi Ulviye H. (35) ile tartışmaya başladı. Eline bıçağı alan Hüseyin H, eşini 9 yerinden bıçakladıktan sonra evden çıktı. Okuldan çıktıktan sonra eve gelen 11 yaşındaki kızları, annesini kanlar içinde yerde gördü. Komşuların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri geldi. Kalbi duran ve göğsünün 9 yerinden bıçaklanan Ulviye H., sağlık ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık müdahalesiyle tekrar hayata tutundu. Ancak özel bir hastaneye kaldırılan Ulviye H, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Cinayetin ardından çevredeki bir karakola giden H.H., eşini bıçakladığını itiraf ederek teslim oldu. Hüseyin H, emniyetteki ifadesinde, cinayeti şiddetli geçimsizlik yüzünden işlediğini itiraf etti. Hüseyin H, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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