Eşinin gözleri önünde görme engelli yaşlı adamı bıçakladı

Bursa'da, eşinin balkondan sarkıttığı sepete ekmekleri koyacağı sırada madde bağımlısı genç tarafından başından bıçaklanan görme engelli yaşlı adam, yoğun bakımda ölüm kalım mücadelesi veriyor. Suç aleti bıçakla kaçamadan yakalanan saldırgansa tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 13.00 sularında Yıldırım'a bağlı Yavuz Selim Mahallesi Sümer Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketten aldığı ekmeklerle eve gelen 60 yaşındaki görme engelli H.K., eşinin balkondan sarkıttığı sepete ekmekleri koyacağı sırada komşusu olan 25 yaşındaki E.M. tarafından henüz belirlenemeyen bir sebeple bıçakla boynundan üç kez ve elinden bir kez bıçaklandı. E.M, evinin dördüncü katına kaçarak saklandı. Ağır yaralanan görme engelli H.K. ise olduğu yere kanlar içerisinde yığılarak kaldı.

Eşinin çığlıkları üzerine sokağa dökülen komşuları tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan H.K. yoğun bakım ünitesine alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kısa sürede saklandığı yerde yakalanan şüpheli E.M. karakola götürüldü. E.M, bugün sabah saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yoğun bakımda tedavisi devam eden H.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.