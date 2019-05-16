İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eşiyle kavga etti, dışarıda adam öldürdü

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan zanlının eşiyle kavga edip, dışarıya çıktıktan sonra bu olayları işlediği ortaya çıktı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan zanlının eşiyle kavga edip, dışarıya çıktıktan sonra bu olayları işlediği ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, evde eşiyle kavga ettiği öne sürülen zanlı Emre K. ilk olarak Hürriyet Caddesi'nde rastladığı Müslüm Güven'i bıçakla karın bölgesinden yaraladı. Olay yerinden kaçan zanlı Emre K., bir süre terminal bölgesinde oyalandı. Sabaha karşı da terminal bölgesinden çıkarak Fatih Caddesi'ne giden zanlı, burada rastladığı Halil Karaş'ın kendisinden ateş istemesi sonrasında zanlı ile tartıştı. Zanlı, Halil Karaş'ı bıçaklayarak kaçtı.


İki olayın bağlantılı olduğu üzerinde duran Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede teyakkuza geçti. Zanlıyı da, cinayet işlediği bölgenin yakınında yakalayarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdiler. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden cinayet ve yaralama zanlısı, buradan da Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Zanlının yakalanması, benzer cinayetlerin de önüne geçmiş oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.