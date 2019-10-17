Eşiyle tartıştıktan sonra cinayet işleyen sanıktan şok istek

Bursa'da eşiyle tartıştıktan sonra bir kişiyi bıçakla öldüren ve bir kişiyi de yaralayan sanık beraatini talep etti.

Mayıs ayında Gemlik ilçesi Hürriyet Caddesi'nde meydana gelen olayda, eşiyle tartışan Emre K. (25) ilk olarak Müslüm Güven'i (26) bıçakla karnından yaraladı. Olay yerinden kaçan zanlı sabaha karşı Fatih Caddesi'nde rastladığı Halit Karaş'ın (36) kendisinden ateş istemesi sonrasında zanlı ile tartıştı. Zanlı, Halit Karaş'ı da bıçaklayarak kaçtı. Karaş, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet işlediği bölgenin yakınında Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

"Beraatime karar verilmesini istiyorum"

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Emre K. hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Duruşmaya sanık avukatı Şenol Akyürek, müştekiler Recep, Nurgül Karaş ve Müslüm Erdoğan katıldı. Duruşmada ifade veren sanık, "Benim daha önce biriyle husumetim vardı. Olay tarihinde ilk yaraladığı şahsı o kişiye benzettim. Biraz emin olmak için arkasından gittim. Elini sallayarak gidiyordu. Köşeyi dönerken, elini beline götürdüğünü ve husumetli olduğum şahıs zannederek bıçakladım. Ölen şahsın ailesinden ise mahkeme huzurunda özür diliyorum. Öldürme kastım yoktur. Kendimi koruma amaçlı olarak bıçağı bacağına doğru salladığımda karın boşluğuna geldi. Hükmün geri bırakılmasının hukuki anlam ve sonuçlarını biliyorum, kabul ediyorum. Öncelikle beraatime karar verilmesini istiyorum" dedi.

"Şikayetçi değilim"

Bıçakla yaralanan Müslüm Erdoğan ise, "İş yerimi kapattım, ekmek alıp eve doğru giderken karanlık bir yerde arkamdan gelen bir kişi beni bıçakladı. Kim olduğuna bakarken bir tane daha vurdu. Kahvehanedeki insanlar bana yardım etti ve hastanede tedavi oldum. Sanığın ailesi ile görüştüm, bir bebeği olduğunu öğrendim. Vicdanen rahatsız olduğumdan dolayı şikayetçi değilim" diye konuştu.

Hayatını kaybeden Halit Karaş'ın annesi Nurgül ve babası Recep ise sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

"Eşimin psikolojik olarak hasta ve şizofren olduğuna inanıyorum"

Sanığın eşi Rojda K. (22) ise, "Olay tarihinde eşimle aile içi tartışma yaşadık. Eşimin psikolojik rahatsızlıkları vardı ve sürekli ilaç kullanıyordu. Sürekli birinin onu öldüreceğinden korkuyordu. Onun için sürekli ikametgah değiştirdik. Olmadık şeyleri var olmuş gibi görüp, 'beni öldürecekler' diyordu. Bu sebeple yanında devamlı meyve bıçağı taşırdı. Zaman zaman benim onu aldattığımı düşünürdü. Ama böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Ben eşimin psikolojik olarak hasta ve şizofren olduğuna inanıyorum" açıklamasını yaptı.

Akli dengesi araştırılacak

Şahitlerin dinlenmesinin ardından sanık avukatı Akyürek, müvekkilinin yüzde 43 oranında özürlü olduğunu ve bu sebeple İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda ceza ehliyetinin bulunup bulunmadığına dair rapor aldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına, tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.