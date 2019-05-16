Eşkel Büyükşehir ile güzelleşecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya ilçesi Eşkel Mahallesi'nde çevre düzenlemelerini hız kesmeden sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Eşkel'de düzenlemelerine başladı. Mudanya'nın yazlık mekanlarından bir tanesi olan Eşkel'de yazın gelmeye başlamasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi ekipleri de çalışmalarını hızlandırdı. Çevre ve sahilde çalışmalar yapan ekipler, hummalı şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Eşkel'e yeşillik alan kazandırılırken, vatandaşların rahat rahat oturabilmeleri için de banklar kuruldu. Yeşil alanının tamamlanmaya yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlarda nefes alabilmek için sahile koşuyor.

Yapılan çalışmalardan ötürü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür eden vatandaşlar, "Yapılan çalışmalar ile Eşkelimiz çok güzel oluyor. Kendisine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.