Eski Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursaspor Kulübü'nü ziyaret etti

Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursaspor Kulübü'nü ziyaret etti. Ziyarette, yeşil-beyazlı kulübün yönetim lideri Emin Adanur yer aldı.

Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursaspor'un yeni yönetimini ziyaret etti. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Emin Adanur'la bir süre sohbet eden Recep Altepe, başarı dileklerini ilettikten sonra, "Zor bir zamanda görevi devraldılar. Allah yar ve yardımcıları olsun. Tüm şehrin bir olup destek olmaları lazım. Bursaspor zor bir durumda ve hepimizin desteğiyle tekrardan eski günlerine geri dönecek” ifadelerini kullandı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama ise şu şekilde: “Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe kulübümüzü ziyaret etti. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'mizde gerçekleşen ziyarete kulübümüz adına ekip liderimiz Emin Adanur ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Rahmi Maral katıldı.”