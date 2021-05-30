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Eski bisiklet ile geldi yeni bisikleti çalıp gitti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çaldığı eski bisikleti bırakıp yeni bisikleti çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaldığı eski bisikleti bırakıp yeni bisikleti çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.


Olay, Mahmudiye mahallesi Mercan Sokak'ta meydana geldi. Sokağa eski bisiklet ile gelen hırsız, sokakta park halindeki yeni bisikleti gördü. Şüpheli, eski bisikletini sokağa bıraktı ve diğer yeni bisikleti çalarak kayıplara karıştı. O anlar bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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