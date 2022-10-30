'Eski Bursalılar Burada' buluştu

120 bini aşan üye sayısı ile Bursa'nın önemli sosyal medya platformu olan 'Eski Bursalılar Burada' üyeleri, her yıl olduğu gibi 29 Ekim de geleneksel toplantısı için Kültürpark'ta toplandılar. Büyük bir katılımın olduğu toplantıda grup üyeleri Cumhuriyet Bayramı'nı çoşku ile kutladılar.

Ebediyete intikal eden başta Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gaziler için bir dakikalık saygı duruşu sonrası İstiklal marşı okundu. Platformun kurucusu Kemal Müezzinoğlu, üyelere hitaben 29 Ekim'in anlam ve önemi üzerinde görüşlerini açıkladıktan sonra, sosyal medyanın gücü ve platformun Bursa kamuoyu üzerindeki rolünün önemine değindi. Grup sayfasını günlük 40 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini söyleyen Müezzinoğlu, daha sonra kendi yazdığı 'Eski Bursalılar Burada' isimli kitabını üyeleri için imzaladı. Müezzinoğlu, kitabın gelirini Bursa Kanserle Savaş Derneğine bağışladığını da sözlerine ekledi.