İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski Bursalılar Grubu, 81 bin üyesiyle Bursa'nın tüm güzelliklerine sahip çıkıyor

Bursa’da 81 bini aşan üye sayısıyla Facebook’ta örgütlenen "Eski Bursalılar Burada" Grubu geleneksel 29 Ekim toplantısını Kültürpark Orman Çay Bahçesi’nde yaptı.

Bursa'da 81 bini aşan üye sayısıyla Facebook'ta örgütlenen "Eski Bursalılar Burada" Grubu geleneksel 29 Ekim toplantısını Kültürpark Orman Çay Bahçesi'nde yaptı.


Toplantı yüzlerce üyenin katılımı ile büyük bir coşku içinde gerçekleşti. Grup Kurucusu İnşaat Yüksek Mühendisi Kemal Müezzinoğlu, "Eski Bursalılar Burada" Grubu'nun sadece hemşehri grubu olmadığını belirterek," Bu topluluk Cumhuriyet ve Atatürk'tür. Bir araya gelmekten; bayramlaşma ve tanışmaktan mutluyuz, Bursa'mızın tarihine,doğasına, tüm güzelliklerine her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz, grubumuza desteğiniz için teşekkür ederiz" dedi.


Şehit ve gaziler için saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı ve Andımız büyük bir coşku ile okundu. Lokma ikramı, drone ile katılımcıların görüntülenmesi ve topluca fotoğraf çekimi sonrası 23 Nisan 2020'de tekrar bir araya gelmek üzere grup üyeleri toplantıdan ayrıldılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.