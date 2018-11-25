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Eski büyükelçi dağcılık tecrübelerini paylaştı.

Eski Kazakistan Büyükelçisi Ömer Burhan Tüzel, dağcılık tecrübelerini Bursalı dağcılarla paylaştı.


Yaklaşık 40 yıldır dağcılıkla uğraşan Ömer Burhan Tüzel, kısa adı BAKUT olan Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği'nin Ördekli Kültür Merkezinde düzenlediği söyleşiye katıldı. Önceki gün düzenlenen ve Bursalı sporcuların büyük ilgi gösterdiği söyleşi de Tüzel, “Türkiye'de Dağcılık Tarihi ve Değişimi Sürecinde Alpinizm” konuları değinirken, eski ve yeni dağcılık sporunu arasındaki farklarını anlattı.


Söyleşinin ardından dağcıların sorularını cevaplayan Tüzel'e katılımlarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

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