Eski Gemlik Yolu tek yön olmalı

Osmangazi Belediyesi eski meclis üyesi Cemil Aydın, İnönü Caddesi'nin Eski Gemlik Yolu tabir edilen bölümünde yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması için tek yön uygulaması UKOME ve Trafik Şube Müdürlüğü tarafından dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Kentsel dönüşüm ve trafikte tek yön uygulaması ilgili kurumlar tarafından ivedilikle değerlendirilmesi gerektiğini belirten Osmangazi Belediyesi eski meclis üyesi Cemil Aydın, İnönü Caddesi'nin üst bölümünde uygulanan ve Uluyol kavşağında biten tek yön uygulamasının tüm caddeyi ele alması konusunda bölge paydaşlarının görüşlerine başvurulması gerektiğine dikkat çekti. Güney bölüm iniş olarak planlanırken kuzey bölümden gelen araçların Zafer Mahallesi'nden Ankara Yoluna çıkışları çözüm olarak değerlendirilebileceğini ifade eden Aydın, "Eski Gemlik Yolu Caddesi üzerinde dönüşüm çalışmaları aciliyet arz ederken geçmiş dönemlerde gerek Osmangazi Belediye Meclisinde gerekse diğer platformlarda defalarca ifade ettiğimiz tespitler bugünde geçerliliğini korumaktadır. Burasının tek yön olması Acemler Kavşağı'nı da rahatlacaktır. Şöyle ki, şehrin doğusunda işyeri olan bir esnaf diyelim ki Yunuseli'ndeki Hamitler'deki evine gidecek. Büyükşehir Belediye Kavşağı üzerinden eski Gemlik yolunu kullanarak Yaseminşehir ve Panayır Köprülü Kavşağı'nı kullanarak Yunuseli ve Hamitler'e ulaşmak daha kolay. Bu yol rahatlatılır alternatif olursa Acemler'in yükünü de hafifletmiş oluruz" dedi.