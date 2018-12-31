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Eski İnegöl Belediye Başkanı Kemal Özkan vefat etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinin eski belediye başkanlarından Kemal Özkan vefat etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinin eski belediye başkanlarından Kemal Özkan vefat etti.


İlçede 1955-1957 ve 1959-1960 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yapan Kemal Özkan vefat etti.


İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnegöl'ümüzün eski belediye başkanlarından değerli büyüğümüz Kemal Özkan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhum ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" mesajını yayınladı.


Özkan için bugün saat 15.00'te belediye önünde tören düzenlenecek. Helâllik alınmasının ardından eski başkanın cenazesi Sani Konukoğlu Camii'ne götürülecek. Özkan, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığına defnedilecek.

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