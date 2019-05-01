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Eski mezunlar bir araya geldi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Atatürk Okulu eski mezunları bir araya geldi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Atatürk Okulu eski mezunları bir araya geldi.


Atatürk Okulunda 1983 - 1988 yıllarında eğitim görenler bir araya geldi. Sınıf öğretmenleri Sevginur Dural ile bir araya da gelen eski öğrenciler, geçmiş günleri yad etti. Okul dönemlerinden fotoğraflarını da paylaşan mezunlar, zaman içinde bölgede yaşanan değişim, eğitimin dün ve bugün geldiği nokta, önceki ve bugünkü müfredat dahil pek çok konuyu masaya yatırma imkanı buldu. Bundan sonra her yıl bir araya gelmeyi düşündüklerini belirten 83-88 dönemi mezunları, okullarını da ziyaret etti.

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