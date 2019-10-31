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Eski mezunlar yarım asır sonra buluştu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde Atatürk İlkokulu, 57 yıl sonra ilk mezunlarını bir araya getirdi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Atatürk İlkokulu, 57 yıl sonra ilk mezunlarını bir araya getirdi.


Okul bahçesinde gerçekleştirilen mezunlar buluşmasında okulun en eski öğretmenlerinden 95 yaşındaki Mustafa Balkanlı büyük ilgi görürken, okulun eski mezunlarından ünlü ekonomi profesörü Ufuk Akçiğit de dikkat çeken bir diğer isim oldu. Buluşmaya katılan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, böylesine güzel bir programda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Buluşmaya katılan bütün mezunlara teşekkür ediyorum. Unutulmaz hatıraların geçtiği bu okulda sizlerle bir arada olmanın heyecanını yaşıyorum” dedi.


Buluşmada, okulun 1962 yılındaki ilk mezunlarına hazırlanan hatıra madalyası takdim edildi. Okulun eski mezunlarından Prof. Ufuk Akçiğit, buluşmadan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, emeği geçen okul aile birliğine, okul yöneticilerine ve katılan eski mezunlara teşekkür etti. Akçiğit, robotik kodlama ve akıl-zekâ oyunları atölyesinin tüm masraflarını üstleneceğini açıkladı. Akçiğit, ayrıca ek bina ihtiyaçlarını karşılama noktasında yardımcı olacağını ve okula yapılacak yeni binada yer alması planlanan kütüphanenin tüm masraflarını da kendisinin üstleneceğinin sözünü verdi.

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